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07.07.2020 07:30
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Расходы петербуржцев в изоляции выросли, а доходы - упали. Каждый пятый горожанин зарабатывает до 15 тысяч рублей в месяц

Расходы 60% петербуржцев на самоизоляции выросли, а доходы 40% - сократились. Об этом говорят данные совместного исследования страховой компании «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованного 7 июля.

Несмотря на закрытие ресторанов, кинотеатров, развлекательных и спортивных центров 60% опрошенных экспертами жителей города заявили, что на самоизоляции их бытовые расходы выросли. Траты других 20% не изменились.

При этом доходы 40% петербуржцев значительно снизились. 6,7% из них рассказали, что заработок сократился у одного или нескольких членов их семьи, а еще 6,7% заявили, что потеряли источник средств существования. Тем не менее, большинство опрошенных (46,7%) отметили, что их доход по сравнению с докарантинным периодом не изменился, а 6,7% - стали зарабатывать больше.

По данным исследования, среднемесячный доход 40% жителей Петербурга (как официальный, так и неофициальный) составляет 5-25 тыс. рублей, причём 20% горожан рассказали, что получают от 5 до 15 тыс. рублей.

По данным опроса, большинство горожан (46,7%) зарабатывают в месяц 25-35 тыс. рублей. По стране такую сумму получают лишь 13% россиян. Оставшиеся 13,3% петербуржцев оценили свои доходы в 35-50 тыс. рублей в месяц.

Опрос проводился по телефону в июне 2020 года среди 1502 респондентов из всех федеральных округов России в возрасте от 18 до 60 лет и старше.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание в регионах временных рабочих мест. Из бюджета на это будет выделено 4 млрд рублей.

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Комментарии (12)

Castor Troy
200-500 бакинских. Средний класс, чо! В Мозамбике вообще бы в состоятельные записали. Встаём с колен, ныряем в скрепы деревянного кабинета с дыркой в полу.
Михаил Петров-Водкин
Не хлебом единым... Надо посчитать и прибавить духовность со скрепами.
Krigsmarin
Скорее всего, речь идёт о доходах на члена семьи. Судя по суммам
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