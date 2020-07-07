Расходы петербуржцев в изоляции выросли, а доходы - упали. Каждый пятый горожанин зарабатывает до 15 тысяч рублей в месяц

Расходы 60% петербуржцев на самоизоляции выросли, а доходы 40% - сократились. Об этом говорят данные совместного исследования страховой компании «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованного 7 июля.



Несмотря на закрытие ресторанов, кинотеатров, развлекательных и спортивных центров 60% опрошенных экспертами жителей города заявили, что на самоизоляции их бытовые расходы выросли. Траты других 20% не изменились.

При этом доходы 40% петербуржцев значительно снизились. 6,7% из них рассказали, что заработок сократился у одного или нескольких членов их семьи, а еще 6,7% заявили, что потеряли источник средств существования. Тем не менее, большинство опрошенных (46,7%) отметили, что их доход по сравнению с докарантинным периодом не изменился, а 6,7% - стали зарабатывать больше.