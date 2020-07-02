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02.07.2020 12:43
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Мишустин анонсировал новые выплаты медикам и создание временных рабочих мест

Премьер-министр России на заседании правительства анонсировал новые меры поддержки врачей и экономики во время пандемии.

«Мы рассмотрим выделение почти 7,5 миллиарда рублей на президентские выплаты за июль для врачей среднего и младшего персонала, а также водителей скорой помощи», — заявил 2 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, выплаты медикам по поручению Владимира Путина продлили на все лето. Премьер также пообещал выплаты соцработникам.

Мишустин заверил, что власти также выделят 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. «Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение труда сотрудникам», — отметил глава кабинета министров, добавив, что меры поддержки позволят временно трудостуроить около 80 тысяч россиян.

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Комментарии (2)

krasnonosov
А как же майские указы обнуленного о создании в стране десятков миллионов высокотехнологичных рабочих мест для россиян?
Неужели опять ложь и в итоге появятся всего несколько тысяч временных шабашек, что бы небольшая часть из миллионов уволенных не умерла с голоду в ближайшие месяцы, а подождала умирать до зимы?
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