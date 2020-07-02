Мишустин анонсировал новые выплаты медикам и создание временных рабочих мест

Премьер-министр России на заседании правительства анонсировал новые меры поддержки врачей и экономики во время пандемии.



«Мы рассмотрим выделение почти 7,5 миллиарда рублей на президентские выплаты за июль для врачей среднего и младшего персонала, а также водителей скорой помощи», — заявил 2 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, выплаты медикам по поручению Владимира Путина продлили на все лето. Премьер также пообещал выплаты соцработникам.



Мишустин заверил, что власти также выделят 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. «Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение труда сотрудникам», — отметил глава кабинета министров, добавив, что меры поддержки позволят временно трудостуроить около 80 тысяч россиян.

