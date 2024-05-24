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    Президент Чехии попал в аварию на мотоцикле

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    Глава Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на закрытой гоночной трассе. Травмы угрожающими жизни не считаются.

    О госпитализации президента сообщает его пресс-служба 24 мая, пишет «Коммерсантъ». Авария произошла накануне. Известно только, что Петр Павел упал с мотоцикла. Были ли другие участики ДТП не уточняется, но ясно, что полиция не будет расследовать ДПТ.

    Президента увезли в военный госпиталь. Его представители назвали травмы незначительными. Он останется под кратковременным наблюдением медиков.

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