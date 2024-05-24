Президент Чехии попал в аварию на мотоцикле

Глава Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на закрытой гоночной трассе. Травмы угрожающими жизни не считаются.

О госпитализации президента сообщает его пресс-служба 24 мая, пишет «Коммерсантъ». Авария произошла накануне. Известно только, что Петр Павел упал с мотоцикла. Были ли другие участики ДТП не уточняется, но ясно, что полиция не будет расследовать ДПТ.

Президента увезли в военный госпиталь. Его представители назвали травмы незначительными. Он останется под кратковременным наблюдением медиков.