Мошенники две недели держали в страхе петербургскую сироту. Но друзья успели

Петербуржец две недели почти не выходил на связь с близкими и друзьями. Когда дверь его квартиры всё же распахнулась, оказалось, что его держали под контролем липовые сотрудники ФСБ. Они за его счет набрали кредитов почти на миллион и уже готовились продать квартиру за бесценок, но друзья успели вовремя.

Рая уже несколько часов сидела в подъезде жилого дома в Ленсоветском. Она жала на кнопку звонка, пыталась докричаться хозяина через дверь, но все попытки оказывались безрезультатными. Из квартиры не доносилось ни звука и Рая теряла надежду на то, что Вова находится дома. Он уже пару недель не выходил нормально на связь — либо не отвечал, либо писал что-то односложное. Накануне друзья обратились с заявлением о его пропаже в полицию. Через несколько часов ожидания соседка вынесла Рае стул и рассказала о дружбе с Вовой: ему всегда можно оставить кошку на случай отъезда.



По лестнице поднялась женщина. Она остановилась на той же площадке, где сидела Рая и осмотрела все двери, номера не было только на одной из них. Женщина пришла именно в эту квартиру, она была Вовина. Незнакомка оказалась курьером банка и принесла оформленную онлайн кредитку.

«Она позвонила, и Вова не открыл, — вспоминает Рая. — Она сказала, что Вова ей звонил полчаса назад. Она мне показала звонок от него. И тогда хотя бы стало понятно, что Вова дома, он жив».

Курьер, так и не дождавшись клиента, уехала. К Рае присоединился друг Вовы, но и он не смог добиться того, чтобы хозяин квартиры открыл дверь. Решено было позвонить в «112», приехали полицейские, оснований для вскрытия двери они не нашли. Трупного запаха из квартиры не исходит, а значит, полномочий заходить на чужую жилплощадь у них нет. В этот день с Вовой так не удалось выйти на контакт.



***

Вове — 34 года. Он выпускник детского дома-интерната №4 для детей с отклонениями в умственном развитии в Павловске. Давно живет самостоятельно. Последние семь лет трудоустроен в одной компании — работает уборщиком. У Вовы свой круг друзей и волонтеров из благотворительных организаций «Апельсин», «Перспективы», «Дети Павловска», с которыми он поддерживает связь.

Квартиру в Ленсоветском ему предоставили по социальному найму, позже он оформил её на себя. Это узнаваемая однушка с перепланировкой, которую в своем время помучились согласовывать. Фото квартиры появилось на Авито. Продавцом указали Вову, а цену вдвое занизили. Объявление увидел мужчина, который менял Вове окно, он позвонил специалисту по недвижимости, которая помогала с согласованием перепланировки, она уже передала информацию друзьям Вовы. По цепочке, возникшей из-за случайности, близкие поняли, что происходит что-то странное.



«И все мы тут дружные просто стали звонить Вове. И стало понятно, что до Вовы не дозвониться, никак не достучаться, что он не берет трубку. Либо присылает какие-то странные ответы, полуспокоительные. Не отвечал никому, ни друзьям, ни волонтёрам», — рассказала руководитель СПБ БОО «Дети Павловска» Дарья Калач.

Вова не открыл ни Рае, ни другим волонтерам, которые приезжали к нему. Через некоторое время нашлись ребята, у которых был ключ от этой квартиры. К нему снова направили знакомых в сопровождении участкового. На этот раз Вова открыл сам, он опять ждал банковского курьера.



«Он был в тяжелом эмоциональном состоянии. И тогда стало понятно, что долгое время его держали взаперти в этой квартире. Его действиями полностью управляли», — говорит Рая.

***

По словам Вовы, все началось 17 апреля с телефонного звонка. Он был на работе. Звонивший отрекомендовался представителем мобильного оператора и сказал, что Вове срочно нужно продлить договор. Ему выслали код, он этот код назвал. Разговор был окончен, а через некоторое время оказалось, что его аккаунт на Госуслугах взломан.

Как позже выяснится, у Вовы будет пять кредитных историй. Самый большой кредит ему выдаст входящий в тройку крупнейших банк, остальное по мелочи мошенники возьмут в микрофинансовых организациях. Общая сумма достигнет 800 тысяч рублей.



«Мне сказали, что от моего имени происходило спонсирование террористов на Украине. Потом они передали сведения «ФСБ», и я две недели ни с кем не общался, был в шоковом состоянии, пил постоянно валерьянку и не знал, что происходит. Ко мне все приезжали: и друзья, и знакомые, стучались, вызывали даже полицию. Я не открывал дверь. Они [мошенники] сказали, что, если ты разгласишь информацию, тебе типа тюрьма светит. Это было с 17 апреля по 3 мая, — вспоминает Вова. — Я не знал, что «ФСБ» — это мошенники. Это потом мне сказали друзья».



Мошенники контролировали Вову чуть ли не круглые сутки. Кучерявый мужчина в форме общался с ним по видеосвязи и даже продемонстрировал «удостоверение». Они заставляли его вести трансляцию из квартиры и следили за каждым шагом. Когда кто-то звонил в дверь, то Вове говорили посмотреть в глазок и только затем давали разрешение открыть замок. Мошенники заставили его подписать якобы документ о неразглашении информации.

«Меня трясло, меня колбасило. Я спать не мог. Они меня так обработали психологически, что я, понимаете, вошел в доверие. Потому что они обработали так, что это просто кошмар. Ни шагу в влево, ни шагу в вправо, расстрел сразу», — говорит Вова.



На работе он взял больничный и целыми сутками сидел дома. После кредитов мошенники занялись его квартирой и выставили её на продажу. У Вовы стоял запрет на сделки с недвижимостью без его участия, но он сходил в МФЦ и снял его. В итоге ему вызвали такси, которое отвезло его на съемную квартиру в Петергофе. Там он прожил три дня и вернулся к себе на время, чтобы решить вопрос с больничным. Тогда к нему и пришли волонтеры с участковым. Спустя две недели одиночества он открыл им дверь.

