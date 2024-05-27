Петербурженка вложилась в акции мошенников и потеряла квартиру и 10 миллионов

Мошенники десять месяцев держали на крючке жительницу Выборгского района Петербурга. Пережив банкротство, она вознамерилась стать рантье, но потеряла и жильё, и деньги.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 мая, накануне о своих финансовых трудностях полицейским рассказала 66-летняя жительница проспекта Мориса Тореза. В июле прошлого года она имела неосторожность поверить позвонившему ей незнакомцу, который обещал заработок на бирже.
Женщина до середины мая успела инвестировать 10,7 млн рублей, полученных от продажи квартиры. Через 10 месяцев после первого разговора, она осознала, что стала жертвой обмана.
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По предварительным данным «Фонтанки», финансовые сложности в жизни одинокой женщины начались ещё несколько лет назад. В июле 2020 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал её банкротом. На тот момент петербурженка задолжала более 1,2 млн рублей, ни работы, ни возможности расплатиться не было. В решении отмечено, что квартира на проспекте Тореза - её единственное жильё.
Летом 2023-го пенсионерка искала работу через интернет, оставляя свои контакты. Ответом ей стало предложение заработка от мошенников.
«Фонтанка» рассказывала, как телефонные аферисты две недели держали под контролем сироту в Петербурге. Успели набрать кредитов от его имени и нацелились на квартиру, но спасло вмешательство друзей.