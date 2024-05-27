Петербурженка вложилась в акции мошенников и потеряла квартиру и 10 миллионов

Мошенники десять месяцев держали на крючке жительницу Выборгского района Петербурга. Пережив банкротство, она вознамерилась стать рантье, но потеряла и жильё, и деньги.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 мая, накануне о своих финансовых трудностях полицейским рассказала 66-летняя жительница проспекта Мориса Тореза. В июле прошлого года она имела неосторожность поверить позвонившему ей незнакомцу, который обещал заработок на бирже.



Женщина до середины мая успела инвестировать 10,7 млн рублей, полученных от продажи квартиры. Через 10 месяцев после первого разговора, она осознала, что стала жертвой обмана.

