Профессор из Петербурга, доказывающий бессмертие души, попался на удочку телефонных мошенников

В Петербурге профессор НИИ, книги которого продаются по всему миру, попался на удочку телефонных мошенников. Злополучная ссылка оставила мужчину без денег.
28 мая «Фонтанке» стало известно, что один из сотрудников научно-исследовательского института попал в неприятную историю. В Петроградском районе неделю назад на протяжении суток мужчине на сотовый телефон названивали неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. В конце концов они убедили профессора перейти по ссылке в Telegram, чтобы якобы сохранить его деньги. Однако получилось ровно наоборот — как только мужчина прошел по ссылке, с его банковского счета было списано 269 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
По данным «Фонтанки», потерпевший — автор лекций о «силе мысли», его исследования и статьи переводят на иностранные языки, а сам он проводит семинары и тренинги в разных странах. Также известно, что профессор занимался доказыванием бессмертия души.
В Петербурге липовые сотрудники ФСБ две недели удерживали в квартире сироту. Они набрали кредитов за его счет и собирались продать квартиру за бесценок.