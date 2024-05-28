Профессор из Петербурга, доказывающий бессмертие души, попался на удочку телефонных мошенников

В Петербурге профессор НИИ, книги которого продаются по всему миру, попался на удочку телефонных мошенников. Злополучная ссылка оставила мужчину без денег.



28 мая «Фонтанке» стало известно, что один из сотрудников научно-исследовательского института попал в неприятную историю. В Петроградском районе неделю назад на протяжении суток мужчине на сотовый телефон названивали неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. В конце концов они убедили профессора перейти по ссылке в Telegram, чтобы якобы сохранить его деньги. Однако получилось ровно наоборот — как только мужчина прошел по ссылке, с его банковского счета было списано 269 тысяч рублей.