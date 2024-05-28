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    Профессор из Петербурга, доказывающий бессмертие души, попался на удочку телефонных мошенников

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    В Петербурге профессор НИИ, книги которого продаются по всему миру, попался на удочку телефонных мошенников. Злополучная ссылка оставила мужчину без денег.

    28 мая «Фонтанке» стало известно, что один из сотрудников научно-исследовательского института попал в неприятную историю. В Петроградском районе неделю назад на протяжении суток мужчине на сотовый телефон названивали неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. В конце концов они убедили профессора перейти по ссылке в Telegram, чтобы якобы сохранить его деньги. Однако получилось ровно наоборот — как только мужчина прошел по ссылке, с его банковского счета было списано 269 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

    По данным «Фонтанки», потерпевший — автор лекций о «силе мысли», его исследования и статьи переводят на иностранные языки, а сам он проводит семинары и тренинги в разных странах. Также известно, что профессор занимался доказыванием бессмертия души.

    В Петербурге липовые сотрудники ФСБ две недели удерживали в квартире сироту. Они набрали кредитов за его счет и собирались продать квартиру за бесценок.

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