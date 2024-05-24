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    Конфликт между детьми перерос в разборки взрослых в Стамбуле. В результате стрельбы убиты трое

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    Две группы взрослых собрались на разговор в стамбульском кафе из-за спора между их детьми. Закончилось стрельбой и тремя убитыми.

    О жертвах пишет агентство Anadolu. Кроме трех погибших, пять человек пострадали, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Известно, что незадолго до стрельбы поссорились дети из двух семей, но суть конфликта, возраст и количество детей не уточняется.

    На разговор в кафе пришли старейшины. Уточняется, что после стрельбы у нескольких человек произошел нервный срыв.

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