Конфликт между детьми перерос в разборки взрослых в Стамбуле. В результате стрельбы убиты трое

Две группы взрослых собрались на разговор в стамбульском кафе из-за спора между их детьми. Закончилось стрельбой и тремя убитыми.

О жертвах пишет агентство Anadolu. Кроме трех погибших, пять человек пострадали, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известно, что незадолго до стрельбы поссорились дети из двух семей, но суть конфликта, возраст и количество детей не уточняется.

На разговор в кафе пришли старейшины. Уточняется, что после стрельбы у нескольких человек произошел нервный срыв.