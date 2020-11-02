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02.11.2020 10:31
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Выстрелы в лицо прохожего на Просвещения стали уголовным делом. «Фонтанка» показывает, как это было

Уличный конфликт в Выборгском районе Петербурга, в результате которого с ранением головы госпитализировали мужчину, попал на видео и стал уголовным делом.

Фонтанка.ру

Запись с камеры видеонаблюдения оказалась в распоряжении «Фонтанки» 2 ноября. На ней видно, что участниками ссоры стали шесть мужчин, двое из которых вступили в открытое, но не равное противостояние. Внезапная агрессия одного из них заставила другого в считаные секунды достать оружие и произвести три выстрела в оппонента. Последний схватился руками за лицо и отбежал, а его обидчик с сообщниками стремительно скрылся в неизвестном направлении.

По информации «Фонтанки», их разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как сообщалось ранее, уличный конфликт произошел по адресу: проспект Просвещения, 34. Изначально сообщалось, что отношения выясняли трое мужчин. Полицию вызвали прохожие. В результате стрельбы одна из пуль угодила пострадавшему в лоб, его доставили в больницу.

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Комментарии (35)

hal9000
Разборка алкашей ...
dedmoroz_5e4d8827384c2
этот уличный 100% криминальный мусор, как снег, надо сгребать ночью сразу патрулями (ППГ), как выпадает, пока он таять не начал .... а не в камеру смотреть, пока они преступления не совершат, после этого отлавливать ..
dedmoroz_5e4d8827384c2
если эти черти ночью , ещё и вооруженные, шатаются по улицам нашего городка, а не спят, значит, они точно днём не работают, ВСЕХ этих чертей надо сгребать ночью моторизованными полицейскими патрулями в полицейский участок, отбирать финки и огнестрел и направлять на нужные городку работы или, в случае несогласия с порядком, домой на родину///
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