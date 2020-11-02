Выстрелы в лицо прохожего на Просвещения стали уголовным делом. «Фонтанка» показывает, как это было
Уличный конфликт в Выборгском районе Петербурга, в результате которого с ранением головы госпитализировали мужчину, попал на видео и стал уголовным делом.
Фонтанка.ру
Запись с камеры видеонаблюдения оказалась в распоряжении «Фонтанки» 2 ноября. На ней видно, что участниками ссоры стали шесть мужчин, двое из которых вступили в открытое, но не равное противостояние. Внезапная агрессия одного из них заставила другого в считаные секунды достать оружие и произвести три выстрела в оппонента. Последний схватился руками за лицо и отбежал, а его обидчик с сообщниками стремительно скрылся в неизвестном направлении.
По информации «Фонтанки», их разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Как сообщалось ранее, уличный конфликт произошел по адресу: проспект Просвещения, 34. Изначально сообщалось, что отношения выясняли трое мужчин. Полицию вызвали прохожие. В результате стрельбы одна из пуль угодила пострадавшему в лоб, его доставили в больницу.