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01.11.2020 14:15
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На проспекте Просвещения трижды стреляли в прохожего. Одна пуля попала в лоб

Полиция ищет стрелка, который с помощью оружия поставил точку в уличном конфликте в Выборгском районе Петербурга. В больницу прохожего отправили выстрелом в голову.

Как стало известно «Фонтанке», около половины второго ночи 1 ноября на проспекте Просвещения, 34, выясняли отношения трое. Смуглый бородач в кожаной куртке не стал довольствоваться только словом, выхватил пистолет и трижды выстрелил в сторону оппонента. Одна пуля попала в лоб. Полицию вызвал прохожий, который услышал выстрелы.

Приехавшие на место оперативники застали раненого 21-летнего уроженца Алании. Его противники успели скрыться во дворах. Пострадавший рассказал, что поссорился с незнакомцами. Стрелка, который, по его предположению, воспользовался травматическим пистолетом, в споре поддерживал мужчина в спортивной одежде тёмного цвета, обоим можно дать лет 30–35. Состоянием раненого занимаются врачи, полиция ищет его обидчиков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

sakorol
Одним словом ,, Азерки,,
Mafioza
Таких горячих да нерусских искать у нас на просвете не сложно-шашлычная круглосуточная,магаз соответствующий, забегаловка и всё на одной улице,с теми же посетителями.
sektor7
Это север. Там по рассказам жить хорошо
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