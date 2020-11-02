СМИ: Принц Уильям переболел коронавирусом

«Не хотел будоражить нацию». Издание The Sun сообщает о том, что принц Уильям поборол COVID-19, но было это якобы еще в апреле. Тогда же о своём заболевании сообщили его отец принц Чарльз и британский премьер-министр Борис Джонсон. Королева Елизавета II выступила с обращением к нации, где призывала жителей Великобритании держаться, чтобы преодолеть последствия пандемии. В такой ситуации Уильям решил не добавлять британцам беспокойства сообщением о своей болезни.



Как пишет издание 1 ноября, у Уильяма были проблемы с дыханием, и он направился в изоляцию в Норфолк под присмотром врачей королевской семьи. Тем не менее принц выполнял свои обязательства в формате телефонных разговоров и видеоконференций.

