СМИ: Принц Уильям переболел коронавирусом
«Не хотел будоражить нацию». Издание The Sun сообщает о том, что принц Уильям поборол COVID-19, но было это якобы еще в апреле. Тогда же о своём заболевании сообщили его отец принц Чарльз и британский премьер-министр Борис Джонсон. Королева Елизавета II выступила с обращением к нации, где призывала жителей Великобритании держаться, чтобы преодолеть последствия пандемии. В такой ситуации Уильям решил не добавлять британцам беспокойства сообщением о своей болезни.
Как пишет издание 1 ноября, у Уильяма были проблемы с дыханием, и он направился в изоляцию в Норфолк под присмотром врачей королевской семьи. Тем не менее принц выполнял свои обязательства в формате телефонных разговоров и видеоконференций.
«В результате своего собственного опыта он понимает, что абсолютно любой может подхватить эту ужасную болезнь — и знает, насколько важно, чтобы мы все серьезно относились к этой второй изоляции», — пишет издание, ссылаясь на источники в окружении семьи принца.
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа 71-летний принц Чарльз получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в марте 2020 года. Вслед за ним в больницу с коронавирусом попал премьер-министр Борис Джонсон.