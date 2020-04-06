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06.04.2020 00:40
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Премьер-министра Великобритании подключают к аппарату ИВЛ

Британский премьер-министр Борис Джонсон попал в больницу для проведения анализов в связи с заражением COVID-19, сообщает 5 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на ВВС.

По словам пресс-секретаря канцелярии главы правительства, «это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными».

По данным РИА «Новости», Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По сведениям источника, премьера госпитализировали экстренно.

О заболевании Борис Джонсон сообщил 27 марта, после чего самоизолировался, но продолжал руководить правительством по видеоконференции.

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