Премьер-министра Великобритании подключают к аппарату ИВЛ

Британский премьер-министр Борис Джонсон попал в больницу для проведения анализов в связи с заражением COVID-19, сообщает 5 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на ВВС.

По словам пресс-секретаря канцелярии главы правительства, «это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными».

По данным РИА «Новости», Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По сведениям источника, премьера госпитализировали экстренно.