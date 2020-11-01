Октябрь в Петербурге стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений. Ноябрь не хочет отставать
Осень 2020 года имеет все шансы войти в историю погодных наблюдений как одна из самых тёплых в Петербурге. После рекордов сентября необычным стал октябрь, последний месяц тоже обещает не разочаровать.
Итоги второго осеннего месяца на своей странице в Facebook подвёл ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По данным синоптиков, такого тёплого октября в Петербурге не было более века.
Средняя температура на 3,3° превысила климатическую норму и составила +9,1°. С такими показателями октябрь-2020 попал в тройку лидеров за весь период наблюдения. Теплее было только в октябре 1902 года с температурой +9,2° и в 1775-м, когда средние показатели были ещё на 0,1°выше.
За этот месяц погода успела отметиться почти летними +20,0° второго октября, упасть настолько, что 18 октября выпал первый снег, а 21-го числа в городе на Неве зафиксировали самую низкую температуру — 0,9° ниже нуля.
«Наступивший ноябрь также обещает быть тёплым. На текущий момент прогнозы говорят о том, что его средняя температура воздуха на 2,5–3,0° превысит климатическую норму, которая составляет +0,1°», — рассказывает Леус. При этом последний месяц осени может быть неожиданно сухим: прогнозируется всего 35–45 мм осадков при норме ноября в 56 мм.
Рекорд за рекордом в Петербурге фиксировали в сентябре. Его третья декада оказалась самой тёплой за историю наблюдений.