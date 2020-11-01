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01.11.2020 17:45
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Октябрь в Петербурге стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений. Ноябрь не хочет отставать

Осень 2020 года имеет все шансы войти в историю погодных наблюдений как одна из самых тёплых в Петербурге. После рекордов сентября необычным стал октябрь, последний месяц тоже обещает не разочаровать.

Итоги второго осеннего месяца на своей странице в Facebook подвёл ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По данным синоптиков, такого тёплого октября в Петербурге не было более века.

Средняя температура на 3,3° превысила климатическую норму и составила +9,1°. С такими показателями октябрь-2020 попал в тройку лидеров за весь период наблюдения. Теплее было только в октябре 1902 года с температурой +9,2° и в 1775-м, когда средние показатели были ещё на 0,1°выше.

За этот месяц погода успела отметиться почти летними +20,0° второго октября, упасть настолько, что 18 октября выпал первый снег, а 21-го числа в городе на Неве зафиксировали самую низкую температуру — 0,9° ниже нуля.

«Наступивший ноябрь также обещает быть тёплым. На текущий момент прогнозы говорят о том, что его средняя температура воздуха на 2,5–3,0° превысит климатическую норму, которая составляет +0,1°», — рассказывает Леус. При этом последний месяц осени может быть неожиданно сухим: прогнозируется всего 35–45 мм осадков при норме ноября в 56 мм.

Рекорд за рекордом в Петербурге фиксировали в сентябре. Его третья декада оказалась самой тёплой за историю наблюдений.

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Комментарии (2)

260965961
Ура! Спасибо природе!))) Хорошо бы ещё и зиму такую же, как прошлогодняя! А то власть пешеходные места вообще не убирает с 2004 г. (((
n3141592654
Что значит "имеет"? Октябрь уже закончился, какие еще могут быть шансы?
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