Октябрь в Петербурге стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений. Ноябрь не хочет отставать

Осень 2020 года имеет все шансы войти в историю погодных наблюдений как одна из самых тёплых в Петербурге. После рекордов сентября необычным стал октябрь, последний месяц тоже обещает не разочаровать.



Итоги второго осеннего месяца на своей странице в Facebook подвёл ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По данным синоптиков, такого тёплого октября в Петербурге не было более века.



Средняя температура на 3,3° превысила климатическую норму и составила +9,1°. С такими показателями октябрь-2020 попал в тройку лидеров за весь период наблюдения. Теплее было только в октябре 1902 года с температурой +9,2° и в 1775-м, когда средние показатели были ещё на 0,1°выше.

