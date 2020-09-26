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26.09.2020 19:04
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Третья декада сентября в Петербурге стала самой тёплой в истории. Синоптики анонсируют продолжение рекордов

В Петербурге зафиксирован третий температурный рекорд в сентябре и семнадцатый с начала года. В воскресенье погода тоже обещает быть необычной.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в субботу в Северной столице потеплело до 22,5 градусов, что позволило обновить температурный максимум на эту дату. Последний раз так по-летнему хорошо 26 сентября было в 1974 году.

Фото: Читательница «Фонтанки» Ника
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений

«Так тепло в середине третьей декады сентября в Санкт-Петербурге не было за всю историю наблюдений за погодой. Тем более, что есть вероятность продления рекордной серии и в воскресенье», — пишет Леус в Facebook. Два предыдущих сентябрьских рекорда пришлись на эту неделю.

На последнее воскресенье сентября прогнозируют солнце, умеренный ветер и до +23 градусов.

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Комментарии (5)

261738921
главное - батареи не отключайте! отключите их только когда морозы долбанут
kukuruzza
По тому,как ведут себя растения—сейчас август.А весной—в мае по апрельски,в июне по майски.Я не помню времен,когда одновременно можно было собирать клубнику,красную и черную смородину и малину—в этом году было так.
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