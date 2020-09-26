В Петербурге зафиксирован третий температурный рекорд в сентябре и семнадцатый с начала года. В воскресенье погода тоже обещает быть необычной.



Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в субботу в Северной столице потеплело до 22,5 градусов, что позволило обновить температурный максимум на эту дату. Последний раз так по-летнему хорошо 26 сентября было в 1974 году.