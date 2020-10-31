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31.10.2020 22:30
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На Ленинском Datsun влетел в пассажирский автобус. Авария попала на видео

Авария с участием легкового автомобиля и общественного транспорта произошла в Кировском районе Петербурга вечером 31 октября. Неудачный манёвр Datsun сняла камера наблюдения.

«Фонтанке» показывает видео ДТП на перекрёстке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. В половине восьмого вечера белый Datsun попытался проскочить между совершавшими поворот пассажирскими автобусами. Машина влетела в лоб одному «ЛИАЗу» и зацепила второй.

Фонтанка.ру

Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», водитель легкового автомобиля нарушил правила проезда перекрёстка и столкнулся с автобусом №114, после чего его отбросило в автобус маршрута №130.

Пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что в Datsun травмы получили трое. Мужчины в возрасте от 31 до 43 лет госпитализированы с ушибами. Водитель автомобиля, по предварительной информации, был нетрезв.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

мухомор
представитель Пассажиравтотранса видимо раньше работал в Горэлектротрансе и по старой памяти воспринимает ПДД.
Водитель автобуса долбился в глаза и не пропустил легковой автомобиль имеющий преимущество.
Цвета сигнала светофора не видно, но очевидно, что всё время на видео он не менялся, а попутные с легковой машины ехали до и после инцедента.
Урус-Баши
Светофор не имеет отношения к нарушению. Он нарушил правила поворота, касающиеся полосы, там висит знак для забывчивых и разметка на асфальте. Но и без этого всё ясно. Такой поворот есть извращение, а за рулём извращенец.
Mr.Long
На видео не могу разглядеть сигналы светофоров, подскажите - а что нарушил легковой?! Почему Пассажиравтотранс так уверенно винит водителя? (Сейчас не говорю про возможное опьянение)
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