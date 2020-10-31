На Ленинском Datsun влетел в пассажирский автобус. Авария попала на видео
Авария с участием легкового автомобиля и общественного транспорта произошла в Кировском районе Петербурга вечером 31 октября. Неудачный манёвр Datsun сняла камера наблюдения.
«Фонтанке» показывает видео ДТП на перекрёстке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. В половине восьмого вечера белый Datsun попытался проскочить между совершавшими поворот пассажирскими автобусами. Машина влетела в лоб одному «ЛИАЗу» и зацепила второй.
Фонтанка.ру
Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», водитель легкового автомобиля нарушил правила проезда перекрёстка и столкнулся с автобусом №114, после чего его отбросило в автобус маршрута №130.
Пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что в Datsun травмы получили трое. Мужчины в возрасте от 31 до 43 лет госпитализированы с ушибами. Водитель автомобиля, по предварительной информации, был нетрезв.