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31.10.2020 18:56
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РПЦ предлагает включить в школьную программу Библию, Коран и другие священные тексты. Возрастная маркировка им не нужна

Священные тексты традиционных религий должны быть включены в школьную программу. Об этом 31 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть и в сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — подчеркнул он.

Митрополита также спросили о маркировке таких книг, как Библия или Коран, пометкой 16+. «Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+?» — ответил священнослужитель.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания Совета по культуре и искусству с Владимиром Путиным возмутилась возрастной маркировкой некоторых детских книг — таких, как «Карлсон» или «Буратино». Путин пообещал «проработать этот вопрос».

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Комментарии (25)

тат2007amg
Руки прочь от детей!
261896911
РПЦ "держит нос по ветру". Кстати, в ЦПШ учили не Библию, а Закон Божий - так сказать, хрестоматию, специально адаптированную для детских умов.
ruberoid
Религия - яд!
мракобесие!
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