РПЦ предлагает включить в школьную программу Библию, Коран и другие священные тексты. Возрастная маркировка им не нужна

Священные тексты традиционных религий должны быть включены в школьную программу. Об этом 31 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



«Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть и в сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — подчеркнул он.



Митрополита также спросили о маркировке таких книг, как Библия или Коран, пометкой 16+. «Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+?» — ответил священнослужитель.

