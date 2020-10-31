РПЦ предлагает включить в школьную программу Библию, Коран и другие священные тексты. Возрастная маркировка им не нужна
Священные тексты традиционных религий должны быть включены в школьную программу. Об этом 31 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть и в сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — подчеркнул он.
Митрополита также спросили о маркировке таких книг, как Библия или Коран, пометкой 16+. «Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+?» — ответил священнослужитель.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания Совета по культуре и искусству с Владимиром Путиным возмутилась возрастной маркировкой некоторых детских книг — таких, как «Карлсон» или «Буратино». Путин пообещал «проработать этот вопрос».