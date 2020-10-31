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31.10.2020 17:17
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«С пастырской ответственностью». РПЦ вслед за Путиным разъяснила отношение к нетрадиционной ориентации

Русская православная церковь (РПЦ) не отлучает от церкви людей нетрадиционной ориентации и готова даже их исповедовать, но не признает их союз «нормальным». Об этом 31 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Мы с пастырской ответственностью относимся к людям, имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию. Мы этих людей не выгоняем из церкви, мы их не отлучаем от церкви. Они приходят к нам на исповедь, мы с ними работаем, мы помогаем им преодолеть это влечение, если они действительно стремятся к тому, чтобы его преодолеть. Но узаконить это сожительство и сказать, что это нормально, <...> с этим мы согласиться никак не можем», — подчеркнул он.

Ранее по этому поводу высказался президент России. Путин заявил, что Россия «с пониманием, но настороженностью» относится «ко всему нетрадиционному».

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Комментарии (4)

Ser_N0771
вот до чего ковид довел - очень хочется денег....
Sibir_5e4d67bbb7aea
новую говорящую голову назначили... жду перлов от него теперь...а то как то скучновато стало без бесноватых....
Skazochny
Так они сами там в большинстве гомосексуалисты
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