Путин объяснил, почему Россия настороженно относится «ко всему нетрадиционному»

Россия настороженно, но «с пониманием» относится ко всему нетрадиционному, в том числе — к бракам. Об этом 29 октября на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» заявил Владимир Путин.



«Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю: с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — пояснил президент.

