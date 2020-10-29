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29.10.2020 15:15
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Путин объяснил, почему Россия настороженно относится «ко всему нетрадиционному»

Россия настороженно, но «с пониманием» относится ко всему нетрадиционному, в том числе — к бракам. Об этом 29 октября на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» заявил Владимир Путин.

«Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю: с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — пояснил президент.

Ранее Путин на том же форуме рассказал, что тотальный локдаун из-за коронавируса в России вводить не планируют, несмотря на рост заболеваемости.

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Комментарии (13)

OldObyvatel
Непонятное всегда страшно для человека неразвитого и ограниченного.
Древний человек боялся всего, вот и напридумывал богов и прочую нечисть.
А вот гомосексуализма он не боялся и считал вполне естественным существование лесбиянок и геев, населяя остров Лесбос воинственными женщинами и отправляя в бой против персов 150 гомосексуальных пар.
Даже в РИ к геям относились весьма толерантно, назначая любовников на престижные должности в Академии наук.
Тоталитарные режимы - германский нацизм и советский коммунизм ставили гомосексуализм вне закона. Англия еще отличалась нетерпимостью к геям.
В современном мире, похоже, только в РФ да в мракобесных исламских странах сохраняется крайне негативное отношение к гомосексуализму.
Хотя уголовного преследования за это нет, но пример Чечни, где осуществляется бессудная расправа над геями при полном попустительстве Кремля, ставит РФ вровень с самыми маркобесными режимами.
260659631
я так понимаю следующий указ Путина это закрыть все монастыри чтоб производить больше детей
NasushnyBread
В недалёком будущем репродуктивные функции будут автоматизированы /женщины избавятся от необходимости рожать/
останется чистое наслаждение разнообразным сексуальным общением
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