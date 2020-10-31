Россия хочет провести часть матчей молодежного Евро-2021

Российский футбольный союз подал заявку на проведение части матчей молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года.
«РФС сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года, в случае попадания молодежной сборной России в данную группу, — говорится в опубликованном 31 октября заявлении. — Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (г. Краснодар), вместимостью 35 тысяч зрителей, и «Краснодар-2» (г. Краснодар), который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей».
Жеребьевка группового этапа молодежного Евро пройдет 10 декабря 2020 года. Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе. «Молодежка» сыграет в финальном турнире ЧЕ впервые с 2013 года.