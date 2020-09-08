Молодежная сборная РФ по футболу проиграла отборочный матч Euro-2021 полякам
Сборная России по футболу проиграла матч группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года команде Польши со счетом 0:1 .
Игра прошла при пустых трибунах на стадионе "Виздев" в польской Лодзи.
Молодежная сборная РФ выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне провели восемь матчей и занимают первое место в группе с 17 очками, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 16, у сербов и болгар по 8 очков, эстонцев и латышей по 4.
Заключительные матчи отборочного турнира сборная России проведет против команд Эстонии (дома, 9 октября) и Латвии (в гостях, 13 октября). Поляки сыграют против сербов (в гостях, 9 октября), а также дома с болгарами (13 октября) и латвийцами (17 ноября).