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08.09.2020 21:32
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Молодежная сборная РФ по футболу проиграла отборочный матч Euro-2021 полякам

Сборная России по футболу проиграла матч группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года команде Польши со счетом 0:1 .

Игра прошла при пустых трибунах на стадионе "Виздев" в польской Лодзи.

Молодежная сборная РФ выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне провели восемь матчей и занимают первое место в группе с 17 очками, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 16, у сербов и болгар по 8 очков, эстонцев и латышей по 4.

Заключительные матчи отборочного турнира сборная России проведет против команд Эстонии (дома, 9 октября) и Латвии (в гостях, 13 октября). Поляки сыграют против сербов (в гостях, 9 октября), а также дома с болгарами (13 октября) и латвийцами (17 ноября).

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