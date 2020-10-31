Подмосковье возвращает обязательную самоизоляцию для пожилых. «Самая сложная ситуация на койках — это 65+»

В Московской области со 2 ноября возвращается режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 31 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.



«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем это обязательно», — сказал он.



Действовать режим обязательной самоизоляции для пожилых будет со 2 по 15 ноября. В прошлый раз он вводился с 26 марта до 24 августа. Подмосковье занимает второе место в стране после Москвы по количеству заразившихся коронавирусом (всего 86 286 случаев, сегодня 535 новых случаев). В Петербурге сегодня был поставлен очередной рекорд по приросту заболевших, однако такие жесткие меры пока не вводят.

