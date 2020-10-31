FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 14:46
5
Печать

Подмосковье возвращает обязательную самоизоляцию для пожилых. «Самая сложная ситуация на койках — это 65+»

В Московской области со 2 ноября возвращается режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 31 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем это обязательно», — сказал он.

Действовать режим обязательной самоизоляции для пожилых будет со 2 по 15 ноября. В прошлый раз он вводился с 26 марта до 24 августа. Подмосковье занимает второе место в стране после Москвы по количеству заразившихся коронавирусом (всего 86 286 случаев, сегодня 535 новых случаев). В Петербурге сегодня был поставлен очередной рекорд по приросту заболевших, однако такие жесткие меры пока не вводят.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Павел Михайлов
Движение и свежий воздух.-залог здоровья. Запереть пожилых в квартирах- преступление.
sakorol
это что проездные заблокируют?
pregatus
Так может и в Питере пора? А то Беглов сам себя самоизолировал и на этом забота о здоровье горожан закончилась.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний