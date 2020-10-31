Жора и петербургская полиция внесли разнообразие в досуг жителя Приморского района Петербурга, который предупредил о готовящемся взрыве в жилом доме, не слишком заботясь об анонимности.



Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, накануне оператора службы «112» рассказами о взрыве занимал собеседник, дозвонившийся с собственного мобильного телефона незадолго до шести часов вечера. Мужчина бесхитростно представился и заявил, что стал обладателем тротила. Применить взрывчатое вещество, по собственному признанию, собирается незамедлительно в парадной собственного дома на Авиаконструкторов, 1.

