FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 12:36
1
Печать

Скучающий житель Авиаконструкторов пригрозил соседям тротилом. Разбираться приехал Жора

Жора и петербургская полиция внесли разнообразие в досуг жителя Приморского района Петербурга, который предупредил о готовящемся взрыве в жилом доме, не слишком заботясь об анонимности.

Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, накануне оператора службы «112» рассказами о взрыве занимал собеседник, дозвонившийся с собственного мобильного телефона незадолго до шести часов вечера. Мужчина бесхитростно представился и заявил, что стал обладателем тротила. Применить взрывчатое вещество, по собственному признанию, собирается незамедлительно в парадной собственного дома на Авиаконструкторов, 1.

Наряды полиции, вневедомственной охраны и служебная собака по кличке Жора были у шестнадцатиэтажки через десять минут. Бомбу искали в доме и на прилегающей территории, не тревожа жильцов. Разговорчивого собеседника задержали. Ему 42 года, официально не трудоустроен. Мужчину, уже успевшего отметить пятницу, увезли в 44-й отдел полиции, где вручили протокол о появлении в местах общественного пользования в нетрезвом виде. В перспективе выходка может обернуться уголовным делом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний