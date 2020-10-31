Гибель пассажиров петербургского рейса 9268 компенсировали миллиардом рублей
Родственники пассажиров разбившегося пять лет назад рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург получили миллиард рублей. Некоторые остались недовольны выплатами и обратились в суды.
Как сообщила «Фонтанке» 31 октября директор юридического департамента страховой компании «Ингосстрах», Татьяна Комарова, по закону об обязательном страховании гражданской ответственности выплачены 406 миллионов рублей, по мировым соглашениям — еще 586 миллионов.
«Соглашения утверждались судами, они включают компенсацию морального вреда, возмещение затрат на погребение, утраченные багаж и личные вещи, расходы на санаторно-курортное лечение, международную мобильную связь, а также компенсации в связи со смертью кормильца», — сказала Комарова.
При авиакатастрофе погибли 217 пассажиров. По данным «Фонтанки», материальные требования к страховой компании и перевозчику предъявили около 400 человек. На мировое соглашение пошел 191 родственник. Остальные предпочли подать иски в московский и египетский суды с общей суммой требований более 110 миллиардов рублей. Разбирательство продолжается.
Самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» разбился на Синайском полуострове в 7 часов 14 минут по московскому времени 31 октября 2015 года, через 24 минуты после вылета из Шарм-эш-Шейха. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Следственный комитет России считает катастрофу терактом. Египет не подтверждает версию. После гибели рейса 9268 между странами прекращено чартерное авиасообщение.