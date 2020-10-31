Гибель пассажиров петербургского рейса 9268 компенсировали миллиардом рублей

Родственники пассажиров разбившегося пять лет назад рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург получили миллиард рублей. Некоторые остались недовольны выплатами и обратились в суды.

Как сообщила «Фонтанке» 31 октября директор юридического департамента страховой компании «Ингосстрах», Татьяна Комарова, по закону об обязательном страховании гражданской ответственности выплачены 406 миллионов рублей, по мировым соглашениям — еще 586 миллионов.

«Соглашения утверждались судами, они включают компенсацию морального вреда, возмещение затрат на погребение, утраченные багаж и личные вещи, расходы на санаторно-курортное лечение, международную мобильную связь, а также компенсации в связи со смертью кормильца», — сказала Комарова.