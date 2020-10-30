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30.10.2020 22:37
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По дороге к Пулково образовалась гигантская пробка. Ситуацию усложняют ремонт и туман

Гигантская пробка образовалась на пути к петербургскому аэропорту Пулково вечером 30 октября. Транспортную обстановку усложняют туман и дорожные работы.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», по состоянию на десять вечера затор начинается с поворота на городскую авиагавань с Пулковского шоссе. Он тянется до терминалов, его длина составляет около трех километров.

Сервис также фиксирует дорожные работы на двух участках дороги, которые могут осложнять транспортную обстановку.

Помимо этого, на сложившуюся ситуацию мог повлиять туман, который окутал проезжую часть и снизил видимость. Как ранее сообщала «Фонтанка», он будет наблюдаться до утра 31 октября.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

а

Фото: Кирилл Панченко/«Фонтанка.ру»
Фото: Кирилл Панченко/«Фонтанка.ру»
Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

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Комментарии (1)

260871543
На пути в аэропорт? У нас левостороннее движение?
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