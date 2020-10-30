Гигантская пробка образовалась на пути к петербургскому аэропорту Пулково вечером 30 октября. Транспортную обстановку усложняют туман и дорожные работы.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», по состоянию на десять вечера затор начинается с поворота на городскую авиагавань с Пулковского шоссе. Он тянется до терминалов, его длина составляет около трех километров.

Сервис также фиксирует дорожные работы на двух участках дороги, которые могут осложнять транспортную обстановку.

Помимо этого, на сложившуюся ситуацию мог повлиять туман, который окутал проезжую часть и снизил видимость. Как ранее сообщала «Фонтанка», он будет наблюдаться до утра 31 октября.