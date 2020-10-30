FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 15:32
0
Печать

Суббота в Петербурге начнется с тумана

Синоптики и МЧС предупреждают жителей Северной столицы об утреннем тумане.

Как сообщает чрезвычайное ведомство со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 30 октября, в Санкт-Петербурге 31 октября ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Спасатели также предлагают автомобилистам следовать правилам для безопасной езды в тумане. Если нет возможности не ездить в туман, то основной залог безопасного передвижения в условиях малой видимости — значительное снижение скоростного режима.

«Попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 км/ч. Вообще, существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости», — предлагает МЧС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний