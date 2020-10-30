Суббота в Петербурге начнется с тумана

Синоптики и МЧС предупреждают жителей Северной столицы об утреннем тумане.



Как сообщает чрезвычайное ведомство со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 30 октября, в Санкт-Петербурге 31 октября ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.



Спасатели также предлагают автомобилистам следовать правилам для безопасной езды в тумане. Если нет возможности не ездить в туман, то основной залог безопасного передвижения в условиях малой видимости — значительное снижение скоростного режима.



«Попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 км/ч. Вообще, существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости», — предлагает МЧС.

