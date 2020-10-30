Виталий Дымарский уходит с должности главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге
Главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский уходит с руководящего поста радиостанции. Об этом он сообщил «Фонтанке» 30 октября.
По его словам, он принял это решение из-за состояния здоровья, уточнив, что «это не коронавирус».
Дымарский покидает должность со 2 ноября. В течение следующий двух недель в редакции будут проведены выборы нового главреда. При этом не исключено, что на этот период будет выбран временный руководитель. Сам он может стать политическим обозревателем «Эха».
«Мне предложили эту должность, но я пока не принял решение. Приму его, когда будет избран новый главный редактор, точнее, после разговора с ним», — объяснил Дымарский.
Виталий Дымарский руководил петербургской редакцией «Эха» с 2016 года. В июне 2020-го на радиостанции прошли выборы главного редактора, в которых он победил, набрав 13 голосов. Его соперник Арсений Веснин собрал шесть голосов.