Виталий Дымарский уходит с должности главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге

Главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский уходит с руководящего поста радиостанции. Об этом он сообщил «Фонтанке» 30 октября.

По его словам, он принял это решение из-за состояния здоровья, уточнив, что «это не коронавирус».

Дымарский покидает должность со 2 ноября. В течение следующий двух недель в редакции будут проведены выборы нового главреда. При этом не исключено, что на этот период будет выбран временный руководитель. Сам он может стать политическим обозревателем «Эха».