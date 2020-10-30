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30.10.2020 19:50
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В Белоруссии состоялся пробный пуск турбины БелАЭС

Пробный пуск турбины первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) был выполнен в Гродненской области Белоруссии, сообщает Минэнерго республики.

«Успешно осуществлен так называемый первый «толчок турбины» на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тыс. оборотов в минуту», — говорится в сообщении.

Как поясняет министерство, пуск турбины — одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии.

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