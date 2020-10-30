Сразу несколько аварий собрали на юге КАД пробки в обе стороны
На кольцевой автодороге Петербурга в районе Шушар вечером 30 октября образовалось место концентрации ДТП. Очевидцы говорят о трех авариях неподалеку друг от друга, в том числе «паровозике» из трех машин.
Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимир, на внутреннем кольце КАД перед Шушарами в левой полосе собрался «паровозик». На видеозаписи видно два столкнувшихся легковых автомобиля, которые полностью перегородили крайний левый ряд.
Очевидец Андрей добавляет, что на внешнем кольце произошли сразу две аварии, вторая — в 100 метрах от первой, а между ними — еще одно ДТП, но уже на внешнем кольце КАД.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что около 17:50 на 63-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля, перегородив четвертую полосу. Пострадавших в ДТП нет.
По данным «Яндекс.Пробок», затор в районе мест ДТП собрался в обе стороны. На внешнем кольце пробка сравнительно небольшая — около 2,5 километра и начинается от Московского шоссе. На внутреннем же тянется почти на 5 километров, начинаясь от проспекта Обуховской Обороны.