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30.10.2020 18:52
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Сразу несколько аварий собрали на юге КАД пробки в обе стороны

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14029693" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На кольцевой автодороге Петербурга в районе Шушар вечером 30 октября образовалось место концентрации ДТП. Очевидцы говорят о трех авариях неподалеку друг от друга, в том числе «паровозике» из трех машин.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимир, на внутреннем кольце КАД перед Шушарами в левой полосе собрался «паровозик». На видеозаписи видно два столкнувшихся легковых автомобиля, которые полностью перегородили крайний левый ряд.

Очевидец Андрей добавляет, что на внешнем кольце произошли сразу две аварии, вторая — в 100 метрах от первой, а между ними — еще одно ДТП, но уже на внешнем кольце КАД.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что около 17:50 на 63-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля, перегородив четвертую полосу. Пострадавших в ДТП нет.

По данным «Яндекс.Пробок», затор в районе мест ДТП собрался в обе стороны. На внешнем кольце пробка сравнительно небольшая — около 2,5 километра и начинается от Московского шоссе. На внутреннем же тянется почти на 5 километров, начинаясь от проспекта Обуховской Обороны.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14029693" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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