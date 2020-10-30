Россиянам снизят плату за ЖКХ при оказании некачественных услуг

Новый закон, подписанный президентом Путиным на этой неделе, закрепляет в Жилищном кодексе РФ возможность снижения размера оплаты за услуги ЖКХ, если они были оказаны некачественно. Ранее это условие было прописано только в Правилах предоставления коммунальных услуг, а в ЖК РФ было зафиксировано изменение платы за услуги, если они были оказаны с перерывами. Об этом сообщается 30 октября на сайте Минстроя РФ.

«Поправки, по сути, упрощают порядок предоставления компенсации собственникам или арендаторам жилья за коммунальные услуги, оказанные ненадлежащим образом. Теперь, в случае фиксации факта оказания услуг низкого качества или с перерывами, жильцы смогут получить перерасчет, не дожидаясь выяснения, в чьей зоне ответственности — поставщика ресурсов или управляющей организации — произошел сбой. Компании в свою очередь будут заинтересованы в более оперативном устранении проблем», — пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.