Россиянам снизят плату за ЖКХ при оказании некачественных услуг

Новый закон, подписанный президентом Путиным на этой неделе, закрепляет в Жилищном кодексе РФ возможность снижения размера оплаты за услуги ЖКХ, если они были оказаны некачественно. Ранее это условие было прописано только в Правилах предоставления коммунальных услуг, а в ЖК РФ было зафиксировано изменение платы за услуги, если они были оказаны с перерывами. Об этом сообщается 30 октября на сайте Минстроя РФ.
«Поправки, по сути, упрощают порядок предоставления компенсации собственникам или арендаторам жилья за коммунальные услуги, оказанные ненадлежащим образом. Теперь, в случае фиксации факта оказания услуг низкого качества или с перерывами, жильцы смогут получить перерасчет, не дожидаясь выяснения, в чьей зоне ответственности — поставщика ресурсов или управляющей организации — произошел сбой. Компании в свою очередь будут заинтересованы в более оперативном устранении проблем», — пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.
Раньше административные расходы граждан, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могли многократно превышать их величину. Что касается лиц, виновных в нарушениях, то они должны были и изменить размер платы, и уплатить потребителю штраф.
Поправки также зафиксировали, что изменение размера платы за некачественные коммунальные услуги или услуги, оказанные с недопустимыми перерывами, осуществляет исполнитель коммунальных услуг. Это могут быть управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а в случае прямых договоров перерасчет будет делать ресурсоснабжающая организация (РСО).
Далее лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, будут обязаны компенсировать РСО фактически понесенные из-за изменения размера платы расходы, но только при условии, что сама ресурсоснабжающая организация создала необходимые условия для поставки качественных ресурсов до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей данного дома.
Если же дом управляется непосредственно собственниками помещений, то РСО сделает перерасчет платы в случае снижения качества услуг из-за нарушений до границ общего имущества дома и границ его внешних сетей.