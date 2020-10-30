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30.10.2020 18:27
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В Петербурге не нашлось частей человеческих тел для врачебных мастер-классов. Их для Центра им. Вредена поставит московская фирма

Единственным участником закупок ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена» частей человеческих тел стало московское частное образовательное учреждение «Медико-гуманитарный институт дополнительного образования». Это следует из данных сайта госзакупок.

В октябре НМИЦ им. Вредена объявил две закупки биологического материала для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей: на 12,8 и 3,7 млн рублей.

В рамках первой центр ищет поставщика шести замороженных рук с ключицей и лопаткой, 12 ног и 24 торсов (с головой и без), в рамках второго — еще трех туловищ, 6 рук и 12 ног.

Единственным претендентом на поставку частей тел стал зарегистрированный в Москве частный Медико-гуманитарный институт дополнительного образования. Ранее учебное заведение в подобных закупках, согласно базе СПАРК, не участвовало.

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Комментарии (7)

carkorea
Вот ! Что значит Соколов и вдова рэпера Картрайта за решёткой (((
Nationalverrater_2
их чо - вот прямо так распиливают и разрубают? Как свиные туши?
У куда потом уносят , после студентов ? Буэээээ - больше не буду у вокзала
шаверму покупать после тренировки. и просто так, и не на улице тоже не буду.
barabaschka
В Питере, и не нашлось частей тел...странно..
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