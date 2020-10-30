В Петербурге не нашлось частей человеческих тел для врачебных мастер-классов. Их для Центра им. Вредена поставит московская фирма

Единственным участником закупок ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена» частей человеческих тел стало московское частное образовательное учреждение «Медико-гуманитарный институт дополнительного образования». Это следует из данных сайта госзакупок.



В октябре НМИЦ им. Вредена объявил две закупки биологического материала для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей: на 12,8 и 3,7 млн рублей.

В рамках первой центр ищет поставщика шести замороженных рук с ключицей и лопаткой, 12 ног и 24 торсов (с головой и без), в рамках второго — еще трех туловищ, 6 рук и 12 ног.