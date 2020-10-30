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30.10.2020 18:35
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«Опасный элемент» — биография первооткрывателей радиоактивности с Розамунд Пайк в главной роли

5 ноября в прокат выпускают «Опасный элемент» — биографию Марии Кюри, лауреата Нобелевской премии и первооткрывателя радиоактивности. Но важен тут не столько сюжет — линейное повествование о жизни, страданиях и озарениях ученого, — сколько создатели ленты. Главную роль играет Розамунд Пайк, звезда «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, обладающая одновременно харизмой и притягательностью и, с другой стороны, демоничностью: то есть Кюри у нее должна получиться фигурой действительно сложной и противоречивой.

Фото: постер фильма

Еще любопытнее фигура режиссера — в этом качестве выступила Маржан Сатрапи, писательница, художница, автор легендарного комикса «Персеполис» и мультика по его мотивам. Так что фильм наверняка получится и современным, и незаурядным — иначе работать его создатели не умеют.

16+

Иван Чувиляев

Фото: постер фильма

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