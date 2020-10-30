В Смольном объяснили разницу между официальной статистикой и данными из крематория
Две категории умерших, на которых распространяются особые условия кремации, не попадают в официальную коронавирусную статистику: это те, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, а также те, кто умер от внебольничной пневмонии и проходил лечение в перепрофилированном под коронавирус стационаре. Так в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева прокомментировали опубликованные «Фонтанкой» данные из петербургского крематория.
«Кроме того, смерти включаются в статистику, когда есть патологоанатомическое заключение и свидетельство о смерти, — отметили в аппарате Эргашева. — Только после того, как они готовы и введены в электронные системы учета, умерший попадает в статистику. Но и это не окончательный вариант, а оперативный. Диагноз может поменяться при получении новых данных».
Ранее «Фонтанка» опубликовала данные из книги учета кремаций тел умерших с новой коронавирусной инфекцией из крематория на Шафировском. Согласно документу, с 14 апреля по 28 октября в специально отведенном под умерших с коронавирусом крематории № 2 было сожжено 5868 тел. Согласно официальной статистике оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на эту дату в городе зафиксировано 3674 летальных исхода от COVID-19.