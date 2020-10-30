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30.10.2020 17:00
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В Смольном объяснили разницу между официальной статистикой и данными из крематория

Две категории умерших, на которых распространяются особые условия кремации, не попадают в официальную коронавирусную статистику: это те, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, а также те, кто умер от внебольничной пневмонии и проходил лечение в перепрофилированном под коронавирус стационаре. Так в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева прокомментировали опубликованные «Фонтанкой» данные из петербургского крематория.

«Кроме того, смерти включаются в статистику, когда есть патологоанатомическое заключение и свидетельство о смерти, — отметили в аппарате Эргашева. — Только после того, как они готовы и введены в электронные системы учета, умерший попадает в статистику. Но и это не окончательный вариант, а оперативный. Диагноз может поменяться при получении новых данных».

Ранее «Фонтанка» опубликовала данные из книги учета кремаций тел умерших с новой коронавирусной инфекцией из крематория на Шафировском. Согласно документу, с 14 апреля по 28 октября в специально отведенном под умерших с коронавирусом крематории № 2 было сожжено 5868 тел. Согласно официальной статистике оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на эту дату в городе зафиксировано 3674 летальных исхода от COVID-19.

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Комментарии (10)

Serg_I
Где-то месяц назад был в субботу на Южном кладбище, раньше даже в Пасху не видел там такое количество людей!
Дома посмотрел - был какой-то религиозный праздник, но не такой, как Пасха или родительская суббота!
Вывод один: смертей в этом году уже было много...
Владислав М
Да и так было понятно, что власти темнят.
262224921
Городу нужны такие управленцы как Албин. Хватит уже этих тихонь- одобрямсов. Так город и до 400 летия не потянет, окажется в руинах.
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