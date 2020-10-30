Пьяный капитан получил штраф за таран Прачечного моста. Трое его пассажиров с теплохода отправились в больницу
Дзержинский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего капитана теплохода «Афалина» Александра Ковнерева. Ранее он обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Таран городской переправы, закончившийся госпитализацией трех человек, обошелся ему штрафом.
О том, как командир судна провел первое августа этого года, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 октября. Перед водной прогулкой он пришвартовал корабль у Дворцовой набережной, а затем выпил. Затем, за полчаса до полуночи, запустил на борт 25 пассажиров, но не разъяснил им правила техники безопасности, за что получил штраф 14 тысяч рублей.
Однако путешествие под луной все же состоялось, продлившись до половины второго ночи. Ковнерев закончил его, врезавшись в правобережный пролет Прачечного моста. С теплохода в больницу доставили троих пассажиров.
Капитан «Афалины» признал вину и возместил вред своим клиентам. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.
Как ранее писала «Фонтанка», Ковнерев работает судоводителем-механиком больше 20 лет.