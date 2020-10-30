Пьяный капитан получил штраф за таран Прачечного моста. Трое его пассажиров с теплохода отправились в больницу

Дзержинский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего капитана теплохода «Афалина» Александра Ковнерева. Ранее он обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Таран городской переправы, закончившийся госпитализацией трех человек, обошелся ему штрафом.



О том, как командир судна провел первое августа этого года, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 октября. Перед водной прогулкой он пришвартовал корабль у Дворцовой набережной, а затем выпил. Затем, за полчаса до полуночи, запустил на борт 25 пассажиров, но не разъяснил им правила техники безопасности, за что получил штраф 14 тысяч рублей.

