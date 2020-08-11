Теплоход с пьяным капитаном врезался в Прачечный мост. Пассажиров раскидало по палубе

«Ночью 2 августа 2020 года судоводитель теплохода «Афалина» за вознаграждение 14 тысяч рублей проводил экскурсию для пассажиров по реке Неве. Из-за алкогольного опьянения подозреваемого произошло столкновение теплохода с правой опорой Прачечного моста у набережной Кутузова», — говорится в сообщении.

В Петербурге капитан прогулочного теплохода стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое судовождение. После столкновения с опорой моста трех пассажиров госпитализировали.

Пассажиров раскидало по палубе, трех человек госпитализировали. При обыске кабины нашли бутылки из-под алкоголя. Капитана отвезли на медицинское освидетельствование. Оно дало положительный результат.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».

По данным «Фонтанки», «Афалиной» управлял 44-летний Александр Ковнерев. Судоводителем-механиком работает больше 20 лет, следует из его аккаунтов в соцсетях.

В день ВДВ, отмечаемый 2 августа, в Петербурге произошло еще одно происшествие с прогулочным теплоходом. При проходе под пролетом Матвеева моста судно потеряло ребенка. Уличная камера запечатлела спасательную операцию, в которой участвовали неравнодушные прохожие.