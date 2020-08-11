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11.08.2020 16:15
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Теплоход с пьяным капитаном врезался в Прачечный мост. Пассажиров раскидало по палубе

В Петербурге капитан прогулочного теплохода стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое судовождение. После столкновения с опорой моста трех пассажиров госпитализировали.

Об уголовном деле сообщает 11 августа Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

«Ночью 2 августа 2020 года судоводитель теплохода «Афалина» за вознаграждение 14 тысяч рублей проводил экскурсию для пассажиров по реке Неве. Из-за алкогольного опьянения подозреваемого произошло столкновение теплохода с правой опорой Прачечного моста у набережной Кутузова», — говорится в сообщении.

Пассажиров раскидало по палубе, трех человек госпитализировали. При обыске кабины нашли бутылки из-под алкоголя. Капитана отвезли на медицинское освидетельствование. Оно дало положительный результат.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».

По данным «Фонтанки», «Афалиной» управлял 44-летний Александр Ковнерев. Судоводителем-механиком работает больше 20 лет, следует из его аккаунтов в соцсетях.

В день ВДВ, отмечаемый 2 августа, в Петербурге произошло еще одно происшествие с прогулочным теплоходом. При проходе под пролетом Матвеева моста судно потеряло ребенка. Уличная камера запечатлела спасательную операцию, в которой участвовали неравнодушные прохожие.

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Комментарии (5)

altnec
Когда Уважаемую "Фонтанку" скупили некоторые неустановленные лица, в городах России, нашей с Вами, такую чушь несут...........
Они в каком состоянии заставили, именно заставили, застав понаставили. видимо, в каком-то угарном состоянии или, хорошее наше "Или". ..
dedmoroz_5e4d8827384c2
сильно штормило/
Nafanka
Пьяным даже с собаками запрещено гулять... А тут не только перевозка людей, но и за деньги... Вот за ТАКИЕ услуги тут и канючили "залётные массовики-затейники" во время ковидных ограничений...))) ШОБ вот ТАКАЯ "экономика" не погибла... )))
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