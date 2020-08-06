Камера сняла, как в Петербурге всем миром спасали тонущего ребенка. Он упал с прогулочного теплохода
В распоряжении «Фонтанки» 6 августа оказалась видеозапись спасения десятилетнего ребенка, упавшего в Крюков канал на речной прогулке.
В редакцию обратился петербуржец Юрий, ставший непосредственным участником операции. По его словам, несчастье с мальчиком случилось вечером 2 августа. При проходе под Матвеевым мостом, на пересечении Крюкова канала и Мойки, теплоход потерял одного пассажира.
«Ребенок зацепился за мост и упал за борт», - уточнил Юрий.
Потерю пассажира на теплоходе заметили. Пока неповоротливое судно пыталось вернуться, в воду прыгнули двое взрослых. Их заплыв под мост поддержали Юрий с друзьями - но с берега.
«Мы возвращались с тренировки. Я зашел за ограду моста и протянул полотенце мальчишке. А он в одной руке кепку держит. Я говорю: ты ее брось и двумя руками хватайся. Ну, кое-как вытянули на борт подоспевшего теплохода», - вспоминает петербуржец.
На видеозаписи заметны десятки человек, которые остановились и предлагали свою помощь. В ход шли любые аналоги веревки, даже поясные ремни.