В редакцию обратился петербуржец Юрий, ставший непосредственным участником операции. По его словам, несчастье с мальчиком случилось вечером 2 августа. При проходе под Матвеевым мостом, на пересечении Крюкова канала и Мойки, теплоход потерял одного пассажира.



«Ребенок зацепился за мост и упал за борт», - уточнил Юрий.



Потерю пассажира на теплоходе заметили. Пока неповоротливое судно пыталось вернуться, в воду прыгнули двое взрослых. Их заплыв под мост поддержали Юрий с друзьями - но с берега.

