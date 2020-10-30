Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер предупредила, что некоторые люди хотели бы устроить беспорядки в городе в день выборов 3 ноября, пишет РИА Новости.



«Мы также знаем, что некоторые люди хотели бы устроить хаос или беспорядки. У нас нет какой-то конкретной информации на этот счет. Но мы скажем, что готовимся к тому, чтобы гарантировать безопасность в городе», — заявила она во время онлайн-конференции.

«Мы пока не обращались с дополнительными запросами к Национальной гвардии. Однако она находится в состоянии тревоги на случай, если нам будет необходимо изменить это положение», — подчеркнула она.