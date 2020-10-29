«Боруссия» пожаловалась в УЕФА на «Зенит». Немцы считают, что болельщики из Петербурга пробрались на стадион под видом официальных сотрудников
Футбольный клуб «Боруссия» намерена подать жалобу на «Зенит» в Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матча 2 тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Как пишет в четверг, 29 октября, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, фанаты петербургской команды пробрались на стадион «Сигнал Идуна Парк», где проходила игра, вопреки запрету местных властей на присутствие зрителей на трибунах.
Представители «Боруссии» считают, что пробраться на стадион нарушителями помог петербургский клуб, оформив на них официальные аккредитации. В инстаграме есть запись одного из них с описанием непростого пути до Дортмунда.
Сейчас «Боруссия» проводит проверку. Отмечается, что все аккредитации подтверждает УЕФА и у немецкого клуба даже нет списка людей, находившихся на стадионе вчерашним вечером. Немецкий клуб направил запрос в УЕФА и ожидает ответа.