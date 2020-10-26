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26.10.2020 20:12
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Болельщиков «Зенита» не пустят на матч с «Боруссией»

Матч второго тура футбольной Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит» пройдет в Дортмунде практически при пустых трибунах. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды в понедельник, 26 октября, в связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Германии местные власти приняли решение о допуске на стадион 300 болельщиков дортмундского клуба.

При этом гостевая квота на игру не выделяется, болельщики сине-бело-голубых на арену допущены не будут.

Матч «Боруссия» — «Зенит» пройдет 28 октября в Дортмунде. В матче первого тура «Зенит» проиграл «Брюгге» со счетом 1:2.

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