На подстраховке. Правительство одобрило идею возврата налогов за занятия спортом

Правительство России одобрило введение налогового вычета за спорт. Максимальная сумма возврата составит 15,6 тыс. рублей в год – 13% от суммы абонемента стоимостью не более 120 тыс. рублей, сообщает 29 октября Министерство спорта РФ. По словам президента Национального фитнес-сообщества (объединяет около 1,7 тыс. клубов) Елены Силиной, инициатива может быть реализована в ближайшие недели.



«Данная мера будет весьма важной для клиентов фитнес-клубов, поскольку они, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг – индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом, – отмечает Елена Силина. – Это позволит одному человек в год экономить от максимальной суммы в 120 тыс. рублей 15,6 тыс. рублей, а если занимается семья – то сумма вычета возрастает пропорционально расходам, и получается существенная экономия для семейного бюджета – почти в 47 тыс. рублей для тех, кто занимается втроем».

