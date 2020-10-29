На подстраховке. Правительство одобрило идею возврата налогов за занятия спортом
Правительство России одобрило введение налогового вычета за спорт. Максимальная сумма возврата составит 15,6 тыс. рублей в год – 13% от суммы абонемента стоимостью не более 120 тыс. рублей, сообщает 29 октября Министерство спорта РФ. По словам президента Национального фитнес-сообщества (объединяет около 1,7 тыс. клубов) Елены Силиной, инициатива может быть реализована в ближайшие недели.
«Данная мера будет весьма важной для клиентов фитнес-клубов, поскольку они, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг – индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом, – отмечает Елена Силина. – Это позволит одному человек в год экономить от максимальной суммы в 120 тыс. рублей 15,6 тыс. рублей, а если занимается семья – то сумма вычета возрастает пропорционально расходам, и получается существенная экономия для семейного бюджета – почти в 47 тыс. рублей для тех, кто занимается втроем».
Инициатива увеличит приток клиентов в фитнес-клубы и повысит мотивацию к занятиям спортом, подчеркивает эксперт. Механизм получения денежных средств будет таким же, как действующие социальные вычеты за платное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления.
По данным НФС, до пандемии фитнесом занимались 7 млн россиян. На Петербург приходилось около 14% от всего рынка фитнес-услуг, уровень проникновения составлял примерно 9%. Общий оборот петербургского рынка по итогам 2019 года составил около 16 млрд рублей: до пандемии работали 760 фитнес-объектов, в которых были заняты более 30 тысячи человек.
На прошлой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, согласно которой граждане, которые занимаются физкультурой и спортом, могут получить право на «оздоровительный» налоговый вычет по НДФЛ. В 2019 году Госдума приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности фитнес-центров» – в результате понятие «фитнес-клуб» получило официальное определение и шанс на введение налогового вычета.