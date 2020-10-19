Россиянам предложат вернуть налоги за занятие спортом и фитнесом

Граждане, которые занимаются физкультурой и спортом могут получить право на «оздоровительный» налоговый вычет по НДФЛ, инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.



Как сообщает пресс-служба Кабмина 19 октября, предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку из других социальных налоговых вычетов на покупку лекарств, лечение, оплату учёбы и других.

В проекте говорится, что оздоровительный» налоговый вычет будет установлен в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период. То есть его максимальный размер составит 15,6 тысяч рублей — 13%. При этом получить его в любой организации не получится — их специальный перечень поручено сформировать Минспорту. После доработки законопроект должен быть внесён в Государственную Думу.