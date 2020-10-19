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19.10.2020 20:12
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Россиянам предложат вернуть налоги за занятие спортом и фитнесом

Граждане, которые занимаются физкультурой и спортом могут получить право на «оздоровительный» налоговый вычет по НДФЛ, инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Кабмина 19 октября, предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку из других социальных налоговых вычетов на покупку лекарств, лечение, оплату учёбы и других.

В проекте говорится, что оздоровительный» налоговый вычет будет установлен в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период. То есть его максимальный размер составит 15,6 тысяч рублей — 13%. При этом получить его в любой организации не получится — их специальный перечень поручено сформировать Минспорту. После доработки законопроект должен быть внесён в Государственную Думу.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Эту тему давно треплют в СМИ, толку 0.
anty
Речь о занятиях в залах муниципальных или федеральных спортивных организаций? Хорошо, пусть их оснащают тренажерами, аналогично "Планете Фитнес" или "Fitness House" или World Class - пусть и отечественными аналогами - только бы было такое, и доступно в период караннтина.
Nationalverrater_2
Ёлы - палы ! Куда бежать с мешком за бабками ? Чож, я на секцию даром хожу да ещё и плачу за ето ! Да ещё и бесплатно бегаю? Одних кроссовок скока пар сносил! По морде даже бесплатно получил от каких-то четырёх чуваков на пробежке один раз вечерком - ето же амортизация ! Запишите меня, дяденьки ! Я последний - за мной не занимать !
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