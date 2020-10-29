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29.10.2020 19:45
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Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал до 77–78% от уровня прошлого года

Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился до 77–78% от уровня 2019 года. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 29 октября сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

По его словам, во время первой волны пандемии объем перевозок падал до 20% от прошлогодних показателей. Затем он восстановился до 82%. Новое снижение произошло из-за перевода сотрудников предприятий на удаленный режим работы и школьных каникул.

Также причиной сокращения пассажиропотока могло стать подорожание проезда на коммерческих маршрутах.

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Комментарии (3)

bluxer
Очень хорошо. Даже в метро заметно легче.
260871543
Нужно еще поднять ценник на проезд и будет выгоднее добираться на авто. Старые жигули стоят не дорого.
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