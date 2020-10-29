В автобусах поедем за 55, в метро — за 60. Председатель комитета по транспорту назвал тарифы на проезд в 2021 году

Разовый проезд в наземном транспорте Петербурга в 2021 году подорожает до 55 рублей, а в метро — до 60 рублей. Об этом председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил 29 октября в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



По словам Полякова, разовый тариф по «Подорожнику» составит 41 рубль в метрополитене, а в наземном транспорте — 36 рублей. В 2021 году обещают сохранить скидки при оплате проезда в метро по банковским картам системы «МИР» или банковскому приложению Единой карты петербуржца. Рост стоимости проезда не коснется пенсионеров и льготников.

