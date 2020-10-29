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29.10.2020 19:39
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В автобусах поедем за 55, в метро — за 60. Председатель комитета по транспорту назвал тарифы на проезд в 2021 году

Разовый проезд в наземном транспорте Петербурга в 2021 году подорожает до 55 рублей, а в метро — до 60 рублей. Об этом председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил 29 октября в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Полякова, разовый тариф по «Подорожнику» составит 41 рубль в метрополитене, а в наземном транспорте — 36 рублей. В 2021 году обещают сохранить скидки при оплате проезда в метро по банковским картам системы «МИР» или банковскому приложению Единой карты петербуржца. Рост стоимости проезда не коснется пенсионеров и льготников.

Новое тарифное меню для проезда в общественном транспорте введут в городе в следующем году. Из 25 нынешних названий тарифов сформируют 6 групп, наименее популярные исчезнут.

Одно из новшеств — тариф «гостевой». Им будут пользоваться те, кто покупает в метро жетоны или билеты у кондукторов. В комтрансе сообщают, что так делают лишь 10% пассажиров. По словам Полякова, 44% пассажиров городского транспорта используют карту «Подорожник», еще 42% платят именными льготными билетами, 4% предъявляют банковские карты. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

263877541
Если не Беглов то кто ?
pavas
То есть рост на 10% про официальной инфляции в 4%. Причем такой рост уже не первый год.
Калуврат
Зато билеты на футбол подешевели и значительно! спасибо Газпрому!
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