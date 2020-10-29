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29.10.2020 18:22
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«Ахмат» наказали за побитого судью пятью матчами без зрителей в молодежном первенстве и дисквалификацией охранника

Футбольный клуб «Ахмат» был наказан за то, что один из его сотрудников избил судью во время матча молодежного первенства России между грозненской командой и московским «Спартаком». Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза в четверг, 29 октября, «Ахмат» проведет пять домашних матчей молодежного первенства без зрителей и будет оштрафован на 200 тысяч рублей.

Специалист службы безопасности грозненской команды Сайда-Хусейн Алханов отстранен на три года от футбольной деятельности. Кроме того, КДК РФС рекомендовал РПЛ обратиться в правоохранительные органы «в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча».

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» завершился 23 октября со счётом 0:0. В Российской премьер-лиге заявили, что представитель грозненской команды после игры нанёс арбитру Богдану Головко несколько ударов. Футбольный клуб извинился перед судьей и заявил, что на судью напал болельщик. Министр спорта назвал случившееся безобразием.

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Комментарии (2)

PROM
кому нужны зрители в молодежке?
W Bons
в мясе горько заплакал Кокорин
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