«Ахмат» наказали за побитого судью пятью матчами без зрителей в молодежном первенстве и дисквалификацией охранника

Футбольный клуб «Ахмат» был наказан за то, что один из его сотрудников избил судью во время матча молодежного первенства России между грозненской командой и московским «Спартаком». Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза в четверг, 29 октября, «Ахмат» проведет пять домашних матчей молодежного первенства без зрителей и будет оштрафован на 200 тысяч рублей.



Специалист службы безопасности грозненской команды Сайда-Хусейн Алханов отстранен на три года от футбольной деятельности. Кроме того, КДК РФС рекомендовал РПЛ обратиться в правоохранительные органы «в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча».

