«Родственники не брали на себя обетов». В РПЦ прокомментировали недвижимость на 225 миллионов у семьи патриарха Кирилла

Дорогая недвижимость родственников патриарха Московского и вся Руси Кирилла не имеет отношения ни к нему, ни к Русской православной церкви. «У любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов», — заявил 29 октября председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



«Вопрос о том, какое отношение к деятельности Русской Православной Церкви имеет недвижимость родственников Предстоятеля, авторы очевидно заказной статьи оставили без ответа. Неясно также, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, а не предполагать, должен приводить публику в исступление. Ведь у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — написал Легойда.

