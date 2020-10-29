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29.10.2020 16:16
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«Родственники не брали на себя обетов». В РПЦ прокомментировали недвижимость на 225 миллионов у семьи патриарха Кирилла

Дорогая недвижимость родственников патриарха Московского и вся Руси Кирилла не имеет отношения ни к нему, ни к Русской православной церкви. «У любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов», — заявил 29 октября председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Вопрос о том, какое отношение к деятельности Русской Православной Церкви имеет недвижимость родственников Предстоятеля, авторы очевидно заказной статьи оставили без ответа. Неясно также, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, а не предполагать, должен приводить публику в исступление. Ведь у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — написал Легойда.

Представитель РПЦ также обратил внимание на то, что «это не первая и, увы, не последняя попытка искать черную кошку в темной комнате».

«Наверное, очень обидно авторам расследования: искали-то «всем известные» «миллиарды долларов Патриарха», а нашли несколько квартир, да дом в деревне Сивково. Да и то не у Патриарха, а у родственников», — так Легойда закончил своё сообщение.

Накануне издание «Проект» опубликовало расследование, в котором рассказывалось о недвижимости семьи патриарха. Всё вместе вытянуло на 225 млн рублей. Основным «держателем» активов журналисты назвали троюродную сестру епископа, имеющую общие бизнес-интересы с ресторатором Евгением Пригожиным.

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Комментарии (12)

Роман Романович
Гундяев- ублюдок. Как и его наставники.
Павел Михайлов
Святая наивность РПЦ умиляет. Схема сокрытия недвижимости и прочих доходов, известна со времен Остапа Бендера и хождения по воде.
hal9000
Да Русская уже давно нерусская православная...а филиал израильской секты какой..монашки на крузаках гоняют...о чем тут можно говорить...
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