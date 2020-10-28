Недвижимость на четверть миллиарда рублей в Москве и Санкт-Петербурге оформлена на патриарха Кирилла и его родственников, выяснило издание «Проект». Основным «держателем» активов является троюродная сестра епископа, имеющая общие бизнес-интересы с ресторатором Евгением Пригожиным.

Сестра патриарха Кирилла 73-летняя Лидия Леонова владеет квартирой в доме 7/2 по набережной Крюкова канала, пишет «Проект». Здание 19-го века постройки в полусотне шагов от Мариинского театра, с закрытым двором, консьержем, двумя квартирами на лестничной клетке отнесено к разряду элитных. Леоновой принадлежит бывшая коммуналка площадью 121 квадратный метр и стоимостью, по оценке «Проекта», более 40 миллионов рублей. Ее в 2000 годах выкупил и впоследствии подарил сестре патриарха гражданин Швейцарии югославского происхождения Александр Димитриевич. Он был партнером советника миссии Мальтийского ордена в России и предпринимателя Николы Саворетти. Кирилл пересекался с ним в бытность председателем Синодального отдела внешних церковных связей.

Квартирный подарок сестре Кирилла по хронологии совпал с разрешением конфликта с участием Саворетти и Димитриевича. Они реконструировали здание напротив Кремля на Волхонке. Бизнес-проект вышел за рамки архитектурного плана, на здании появились дополнительный этаж и мансарда. Московские власти требовали вернуть особняку первозданный вид, но неожиданно сменили гнев на милость.

В 2005 году Лидия Леонова, по данным «Фонтанки», создала ТСЖ «Сонет» для управления домом 7/2 по Крюкову каналу. Возглавляла товарищество Ольга Владимировна Бородина — полная тезка солистки Мариинского театра, народной артистки России, лауреата премии «Грэмми» и Государственной премии России.

В том же доме на набережной Крюкова канала Лидии Леоновой принадлежит часть коммерческого помещения площадью 200 квадратных метров. По этому адресу зарегистрировано ООО «Владолид», объединившее в качестве совладельцев Лидию Леонову, Ольгу Бородину и православного предпринимателя Владимира Лыпаря, который известен партнерством с женой ресторатора Евгения Пригожина Любовью Пригожиной в благотворительном фонде «Прииди и Виждь», созданном по благословению патриарха Кирилла. «Владолид» создан для управления коммерческой недвижимостью. Лыпаря глава РПЦ неоднократно награждал церковными орденами.