У семьи патриарха Кирилла нашли недвижимость на 225 миллионов. Особенно интригующей выглядит квартира у Мариинского театра
Недвижимость на четверть миллиарда рублей в Москве и Санкт-Петербурге оформлена на патриарха Кирилла и его родственников, выяснило издание «Проект». Основным «держателем» активов является троюродная сестра епископа, имеющая общие бизнес-интересы с ресторатором Евгением Пригожиным.
Сестра патриарха Кирилла 73-летняя Лидия Леонова владеет квартирой в доме 7/2 по набережной Крюкова канала, пишет «Проект». Здание 19-го века постройки в полусотне шагов от Мариинского театра, с закрытым двором, консьержем, двумя квартирами на лестничной клетке отнесено к разряду элитных. Леоновой принадлежит бывшая коммуналка площадью 121 квадратный метр и стоимостью, по оценке «Проекта», более 40 миллионов рублей. Ее в 2000 годах выкупил и впоследствии подарил сестре патриарха гражданин Швейцарии югославского происхождения Александр Димитриевич. Он был партнером советника миссии Мальтийского ордена в России и предпринимателя Николы Саворетти. Кирилл пересекался с ним в бытность председателем Синодального отдела внешних церковных связей.
Квартирный подарок сестре Кирилла по хронологии совпал с разрешением конфликта с участием Саворетти и Димитриевича. Они реконструировали здание напротив Кремля на Волхонке. Бизнес-проект вышел за рамки архитектурного плана, на здании появились дополнительный этаж и мансарда. Московские власти требовали вернуть особняку первозданный вид, но неожиданно сменили гнев на милость.
В 2005 году Лидия Леонова, по данным «Фонтанки», создала ТСЖ «Сонет» для управления домом 7/2 по Крюкову каналу. Возглавляла товарищество Ольга Владимировна Бородина — полная тезка солистки Мариинского театра, народной артистки России, лауреата премии «Грэмми» и Государственной премии России.
В том же доме на набережной Крюкова канала Лидии Леоновой принадлежит часть коммерческого помещения площадью 200 квадратных метров. По этому адресу зарегистрировано ООО «Владолид», объединившее в качестве совладельцев Лидию Леонову, Ольгу Бородину и православного предпринимателя Владимира Лыпаря, который известен партнерством с женой ресторатора Евгения Пригожина Любовью Пригожиной в благотворительном фонде «Прииди и Виждь», созданном по благословению патриарха Кирилла. «Владолид» создан для управления коммерческой недвижимостью. Лыпаря глава РПЦ неоднократно награждал церковными орденами.
Кроме набережной Крюкова канала, следы патриаршей семьи можно найти на двух других петербургских улицах. По информации «Проекта», Кирилл владеет 83-метровой квартирой на Большеохтинском проспекте, а вторая его троюродная сестра Елена Холодова — 63-метровыми апартаментами на Одесской улице в двух шагах от Смольного.
Недвижимый актив семьи Кирилла составляют еще четыре квартиры в Москве и дом в Подмосковье. По оценкам «Проекта», общая стоимость, с учетом петербургского жилья, составляет 225 миллионов рублей.
О роскошных квартирах Кирилла впервые заговорили в 2012 году благодаря судебной тяжбе его сестры Лидии Леоновой с бывшим министром здравоохранения и начальником Военно-медицинской академии Юрием Шевченко. Патриарх, как выяснилось, приватизирировал элитную 145-метровую квартиру в «Доме на набережной» на улице Серафимовича в Москве и якобы передал сестре в пользование. Леонова подала иск к Шевченко, жившему этажом ниже и затеявшему ремонт, за покрытые пылью полы. Сестра патриарха выставила счет на 26 миллионов рублей. Замоскворецкий суд арестовал счета Шевченко и вынудил его выплатить требуемую сумму. Экс-чиновник заявлял, что его тяжелобольного отца необходимо было везти за границу на лечение, поэтому он предпочел выплатить гигантскую неустойку для разблокировки счетов.