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29.10.2020 11:11
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Россиянам запретили приводить на пляжи животных, плавать на лежаках и «подбрасывать купающихся»

МЧС на федеральном уровне утвердило правила пользования пляжами в России. Теперь отдыхающим запрещено подбрасывать друг друга в воздух, приводить на пляж собак, играть в спортивные игры в не предназначенных для этого местах, плавать на бревнах и лежаках и заплывать за буйки. Ранее правила пользования пляжами устанавливали региональные власти.

Опубликованный 28 октября документ запрещает посетителям пляжей: мусорить, играть в спортивные игры в местах, которые для этого не предназначены, плавать на предметах, которые не предназначены для этого (например, на бревнах или лежаках), «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся», заплывать за буйки, менять расположение буйков или притапливать их, приводить на пляж животных (за исключением собак-поводырей).

Новые обязательства появились и у владельцев пляжей. Они должны «обозначить границы акватории, отведенной для купания», создать специальные зоны для тех, кто не умеет плавать, обследовать дно акватории с помощью водолазов и очистить зону купания от опасных предметов, в том числе от водных растений. А также установить схемы с указанием опасных мест и глубин.

Утвержденный документ вступит в силу в январе 2021 года.

О том, как прошел «запретный пляжный сезон» на курортах Петербурга, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Комментарии (9)

Cashmare
«допускать действия на воде, связанные с ... нырянием ... купающихся» - шта??? кто эту ахинею придумал?
261847251
А загорать можно лёжа в любом направлении или строго север-юг, головой на север?

Да, ещё насчёт подбрасывания друг друга: подбрасывать - нельзя. Согласен. Надорваться можно.
А в песок закапывать не возбраняется?
А как можно - горизонтально или вертикально?
Если вертикально, то по пояс или можно и руки тоже закопать?
По голову, как я понимаю, запрещено - может возникнуть затруднение дыхательных функций закапываемого организма - да?
SERGEY111
Забыл когда последний раз был на российском пляже но теперь в сезон точно приду - приведу Баскервиля , заплывем с ним на лежаке и потом подброшу этот короткошёрстный мешок с гамном в воздух .
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