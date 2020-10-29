Россиянам запретили приводить на пляжи животных, плавать на лежаках и «подбрасывать купающихся»
МЧС на федеральном уровне утвердило правила пользования пляжами в России. Теперь отдыхающим запрещено подбрасывать друг друга в воздух, приводить на пляж собак, играть в спортивные игры в не предназначенных для этого местах, плавать на бревнах и лежаках и заплывать за буйки. Ранее правила пользования пляжами устанавливали региональные власти.
Опубликованный 28 октября документ запрещает посетителям пляжей: мусорить, играть в спортивные игры в местах, которые для этого не предназначены, плавать на предметах, которые не предназначены для этого (например, на бревнах или лежаках), «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся», заплывать за буйки, менять расположение буйков или притапливать их, приводить на пляж животных (за исключением собак-поводырей).
Новые обязательства появились и у владельцев пляжей. Они должны «обозначить границы акватории, отведенной для купания», создать специальные зоны для тех, кто не умеет плавать, обследовать дно акватории с помощью водолазов и очистить зону купания от опасных предметов, в том числе от водных растений. А также установить схемы с указанием опасных мест и глубин.
Утвержденный документ вступит в силу в январе 2021 года.
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