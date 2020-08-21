Подводить итоги уходящего лета метеорологи пока не берутся, но уже можно сказать, что теплом петербуржцев оно баловало. В начале июня погодой в городе управлял антициклон, температура тянула на рекорды и выходила за отметку в 30 градусов. На фоне сплошных ограничений и приспущенных масок это скорее удручало.

В Петербурге до конца июня под запретом были пляжи, парки и толпы. Впрочем, утомлённых самоизоляцией и жарой это не останавливало. Прохладу искали у воды, солнце ловили в скверах, на газонах и на набережных. Чиновники боролись с концентрацией полуобнажённых тел штрафами и двойными заборами, но проигрывали.

Коронавирус запер в России и лишил возможности разнообразить летний отпуск, так что альтернативу заграничным курортам пришлось искать в парках и у Финского залива. Курортами стали Репино, Ладога, Парк 300-летия и собственная дача.

К июлю власти разрешили делать это официально, но подвела погода. Дожди зарядили в начале месяца, сделали передышку и вернулись под конец июля с грозами и штормовыми предупреждениями. https://www.fontanka.ru/2020/07/28/69390463/



Август отметился атмосферой северного лета. Дожди, солнце, кратковременные похолодания до +15 и снова солнце. Без нестерпимо высоких температур, но комфортное для желающих раздеться, которые уже отгуляли отпуск. Те же, кто приберёг, рванули за билетами в Крым, Турцию и Египет.

