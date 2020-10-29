Крупнейший живой объект на Земле обнаружили океанологи Института океана Шмидта. На северной оконечности Большого Барьерного рифа у берегов Австралии расположился коралловый риф высотой около 500 метров и шириной в 1,5 километра.



Как сообщила пресс-служба института 29 октября, открытие ученые совершили около недели назад во время работ по 3D-картированию морского дна. Риф детально изучил подводный аппарат SuBastian, который выяснил, что полипы образовали структуру клиновидной формы. Она выше небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг (443,2 метра), а вершина находится на глубине 40 метров.