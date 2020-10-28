Кого хоронят? – Он держал Выборг, а Выборг не пришел

Элита Выборга окончательно простилась с тем, от кого зависела. Простые люди так и не перешагнули кордон из металла, что отделяет их от них. Такого гротеска не увидишь и в "Крёстном отце".

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Среда, 28 октября, Выборг возле Спасо-Преображенского собора. Там практически не было людей, а хоронили не муниципального депутата и значимого бизнесмена, уже превратившегося в исторического персонажа, Александра Петрова. Хоронили эпоху.

Внутрь можно было пройти без проблем, главное — хотя бы взять маску. Металлоискатели пищали на всё, что оставалось внутри сумок, но открывать их никто не просил. Такой крен охраны в сторону санитарно-защитных мер выглядел милым и напоминал, что находишься в небольшом городе, где все друг другу доверяют.



Примерно в 9:30 зал церкви был заполнен наполовину. Накануне вечером все те, кто хотел приехать из Петербурга, это сделали. Здесь даже видели известного в нужных кругах Геннадия Петрова с лицами, равными ему по прошлому. То есть экс-мафия Петербурга поклонилась деликатно. Им до сих пор не нужны новости.

Ожидать можно было разве что выборгских, да и тех нужно слишком хорошо знать в лицо, чтобы понимать, кто есть кто. А половина из них еще и в масках.

Гроб с телом был открытым, стоял напротив алтаря, рядом — семья. Два брата – сыновья Виталий и Сергей, жена Марина.

Подойти поближе было можно, но для этого следовало перешагнуть через неведомую линию, где стояли люди в костюмах. Корректно, но непробиваемо. Слева от центра скапливались принесённые цветы. Лента на одном из венков, из белых роз, сообщала, что это дорогому отцу от сына Виталия. Такой же рядом - "другу" и уже непонятно от кого, а неподалёку от них был последний знак внимания от некоего "Мокрецова". Венок от правительства Ленобласти выглядел бледненьким, хотя тоже из роз.



В функции охраны явно входило следить, не собирается ли кто из вошедших щёлкнуть затвором фотоаппарата - просьба не делать этого висела на рамках металлоискателя. Один из наших коллег поплатился только за то, что достал мобильный. Те, кто надо, шикнули на него, хотя то и дело пространство заполняли неуклюжие входящие звонки, и никто замечаний не делал.

Ещё одна задача смотрящих — провожать нужных людей поближе к той части, где родственники. Этим пользовались в основном женщины, присутствию которых тут явно были не против. К десяти утра храм был полон, и это означало, что внутри около двухсот. Уже после официального начала литургии с правой стороны провели нескольких человек: губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, вице-губернатора по культуре Владимира Цоя, врио главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова, главу совета депутатов Дмитрия Никулина. Как выяснилось позже, где-то в уголке притворился невидимым и вице-губернатор по финансам Ленобласти Роман Марков.



45-летний Ведерников по возрасту не чета собравшимся. Конечно, когда-то начинал карьеру он в Выборге и даже был муниципальным депутатом, но его нельзя отнести к выборгскому политическому клану. Однако сегодня он фигура, а среди собравшихся обладал самым высоким статусом. Для Владимира Цоя убийство Александра Петрова, скорей всего, и вовсе личная трагедия, ведь он как минимум был товарищем и компаньоном его отца.

Сегодня Олег Цой — иподьякон, а в прошлом его называли влиятельной фигурой, вставшей пару десятков лет назад с Александром Петровым в деле установления власти над Выборгом. В белом подряснике он служил над усопшим, вложившимся в этот храм. Гротеск, до которого не дошли ни в одном "Крёстном отце".

Хоть потолки в церкви и высокие, на столько человек это пространство не рассчитано, а вентиляция слабовата. Одной девушке стало плохо, она поспешила на воздух и прислонилась к двери. Откуда-то сбоку пел хор, глава Выборгской Епархии Игнатий вёл церемонию. Крестились, кстати, не все, а не больше половины присутствующих.



В первом ряду пришедших стоял мужчина в спортивном костюме и с бритой головой. Шрамы на коже выдавали неоднократные ранения. Он строго повторял все ритуалы и даже опустился на колени в момент, когда это сделал Игнатий. Справа от него — девушка в чёрном платке Louis Vuitton. Конечно, пара просилась на фотографию, но зыркающие тоже не дремали.

Поближе к выходу пристроился председатель комитета по молодёжной политике Алексей Орлов. Его отец, экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, попрощался с другом накануне, для этого ему нужно было отпроситься у следователя с домашнего ареста. Предшественник Орлова, Константин Патраев, стоял поодаль. Хотя в жизни с Петровым они были гораздо ближе.

Судя по костюмам, практически все здесь были такие же, назовём их, Свои. То ли в недавнем прошлом, то ли в настоящем. Плюс ничего не значащие без своих мужей жёны. Все вместе они и образовали толпу на две сотни. Выйдя на улицу, я поняла, что народ своё слово сказал — на площади перед собором его практически не было.



И буквально через десять минут я на личном примере поняла, почему 75-тысячный Выборг проигнорировал прощание с человеком, от кого здесь зависело многое. Попытка пройти внутрь ещё раз провалилась. Ко мне подошли двое, взяли за локти и сообщили шёпотом: "Давайте, тихо выйдите и всё". Сомневаться и сопротивляться было бы странно. На вопрос, кто им отдал такой приказ, замолчали. Можно было, конечно, позвать на помощь полицию, но вопрос такта тоже никто не отменял.

Людей, в смысле обычных, стало чуть больше, около пятидесяти, и пошёл слух, что скоро вынесут гроб. Народ подтянулся к ограде. В этот момент через площадь пошел мужчина с длиннющей лопатой. Лопата была в земле, а он не в себе, да еще улыбался. "Могильщик из Гамлета" - опознала я. Однако, сделать работу ему не дали. Сначала путь ему преградили двое в костюмах, а затем подоспели четверо полицейских. Отвели его подальше, а судьба его нам неизвестна.

Выходить из храма стали около половины первого. Из узнаваемых персон вынырнула председатель комитета по развитию бизнеса Светлана Нерушай, а через несколько минут — Дмитрий Никулин и Ильдар Гилязов. Последний — в сопровождении депутата Олега Петрова. Спустя ещё время ретировался и Михаил Ведерников. На прощание Олег Цой ему по-восточному поклонился. Роман Марков, выходя, как положено, перекрестился. Но, поворачиваясь, оступился и чуть не упал на ступеньках лестницы. Православные убеждены, что этот знак. А, может, просто оступился.



Все они расходились в разные стороны.

В конце концов, гроб вынесли. Тащили его крепкие руки крепких парней.

Марку катафалка выбрали символическую — Wald. Первая буква — W – является чем-то вроде бренда Выборга, ведь в финские времена он именовался Wiipuri, а в шведские Wiborg.

После того, как кортеж поехал на кладбище, я подошла к пожилой женщине. Даже не к пожилой, а старушке.

- Извините, я проездом. Кого хоронят?

- Петрова, - с укором ответила старушка.

- Кто это?

- Он Выборг держал, - ответила она уже не мне, а куда-то в сторону, будто вспоминая. Через секунду, очнувшись, добавила: "Но ты сюда не суйся".

Юлия Гильмшина, Читайте подробнее на 47news.ru

