«Дочка» Google в качестве эксперимента раздавала Интернет с аэростата в труднодоступных районах Земли. Шар дрейфовал в стратосфере рекордные 312 дней

Аэростаты будут обеспечивать доступ в Интернет в удаленных районах по всему миру со скоростью, сопоставимой с 4G. Вероятность такого развития событий доказала дочерняя компания Alphabet (Google) Loon, которая в течение 312 дней раздавала беспроводной Интернет с воздушного шара. Это рекорд по нахождению подобного устройства в стратосфере.

О результатах эксперимента компания рассказала 28 октября. Аэростат HBAL703 запустили в Пуэрто-Рико в мае 2019 года. Затем он прошел в Перу, где создал беспроводную сеть и раздавал Интернет в течение трех месяцев. После он отправился в кругосветку, дрейфовал над Южной Атлантикой, Индийским и Тихим океанами, а приземлился в Мексике в мае 2020 года.