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28.10.2020 18:53
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«Дочка» Google в качестве эксперимента раздавала Интернет с аэростата в труднодоступных районах Земли. Шар дрейфовал в стратосфере рекордные 312 дней

Аэростаты будут обеспечивать доступ в Интернет в удаленных районах по всему миру со скоростью, сопоставимой с 4G. Вероятность такого развития событий доказала дочерняя компания Alphabet (Google) Loon, которая в течение 312 дней раздавала беспроводной Интернет с воздушного шара. Это рекорд по нахождению подобного устройства в стратосфере.

О результатах эксперимента компания рассказала 28 октября. Аэростат HBAL703 запустили в Пуэрто-Рико в мае 2019 года. Затем он прошел в Перу, где создал беспроводную сеть и раздавал Интернет в течение трех месяцев. После он отправился в кругосветку, дрейфовал над Южной Атлантикой, Индийским и Тихим океанами, а приземлился в Мексике в мае 2020 года.

Компания Alphabet Loon начинала свои тесты с аэростатов, которые держались в стратосфере всего несколько дней. С тех пор разработки испытателей пролетели более 40 млн км и провели в воздухе более 1 млн часов. Однако планируется и дальше совершенствовать лётные характеристики и увеличить время автономного пребывания на высоте около 18 км.

Разработчики верят, что если ввести Loon в коммерческое использование, у людей будет возможность получить Интернет даже в самых труднодоступных местах планеты.

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Комментарии (3)

***_555
В РФ будут глушить или сбивать.
Alexey Petrov
а никак нельзя было организовать что-то похожее в Минске?
реальной пользы от этого было бы больше
Агроном аэродрома
Это те, которые вифи с воздушных шаров на Дворцовой раздавать предлагали или другие?
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