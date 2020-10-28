«Дочка» Google в качестве эксперимента раздавала Интернет с аэростата в труднодоступных районах Земли. Шар дрейфовал в стратосфере рекордные 312 дней
Аэростаты будут обеспечивать доступ в Интернет в удаленных районах по всему миру со скоростью, сопоставимой с 4G. Вероятность такого развития событий доказала дочерняя компания Alphabet (Google) Loon, которая в течение 312 дней раздавала беспроводной Интернет с воздушного шара. Это рекорд по нахождению подобного устройства в стратосфере.
О результатах эксперимента компания рассказала 28 октября. Аэростат HBAL703 запустили в Пуэрто-Рико в мае 2019 года. Затем он прошел в Перу, где создал беспроводную сеть и раздавал Интернет в течение трех месяцев. После он отправился в кругосветку, дрейфовал над Южной Атлантикой, Индийским и Тихим океанами, а приземлился в Мексике в мае 2020 года.
Компания Alphabet Loon начинала свои тесты с аэростатов, которые держались в стратосфере всего несколько дней. С тех пор разработки испытателей пролетели более 40 млн км и провели в воздухе более 1 млн часов. Однако планируется и дальше совершенствовать лётные характеристики и увеличить время автономного пребывания на высоте около 18 км.
Разработчики верят, что если ввести Loon в коммерческое использование, у людей будет возможность получить Интернет даже в самых труднодоступных местах планеты.