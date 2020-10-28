Стали известны любимые фильмы россиян о работе. Женщины выбирают советскую романтику
«Служебный роман» — любимый фильм о карьере и работе для большинства россиян. Такие данные соцопроса 28 октября приводит исследовательский центр SuperJob.
Сообщается, что картину Эльдара Рязанова назвали любимой 7% опрошенных, чуть меньшее количество респондентов — 6% — отдают предпочтение ленте «Дьявол носит Prada», а 5% — «Волку с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе с Леонардо ди Каприо в главной роли. «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Стажер», где новичка в компании играет Роберт де Ниро, набрали по 4% голосов, а «В погоне за счастьем» — 3%. При этом советская классика оказалась более популярна среди женщин.
По 1% голосов набрали ленты «1+1», «Адвокат дьявола», «Афоня», «Высота», «Области тьмы», «Курьер», «Карьера Димы Горина», «Девчата», «Дальнобойщики», «Весна на Заречной улице», «Основатель», «Перевозчик». Среди других лент, которые называли россияне, есть «Красотка», «Начни сначала», «Офицеры», «Приключения Шурика», «Как закалялась сталь», «Скорая помощь», «Блондинка в законе», «99 франков», «Большая перемена» и другие.